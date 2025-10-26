برلماني: تذبذب أسعار الذهب انعكاس لعدم التوازن في الأسواق العالمية

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تنسيقًا محكمًا بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي والسياسة المالية التي تنتهجها الحكومة، مشددًا على أهمية هذا التناغم في مواجهة التضخم والسيطرة على الأسعار.

التذبذب في أسعار السلع والمعادن

وقال بدراوي في تصريحات خاص لـ صدي البلد ، إن التذبذب في أسعار السلع والمعادن، وعلى رأسها الذهب، يعكس حالة عدم التوازن في الأسواق العالمية، موضحًا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بدعم استقرار العملة وتوفير السلع الاستراتيجية تمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأسواق وتحقيق استقرار نقدي ملموس.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن البرلمان يتابع بدقة أداء الحكومة في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن من موجات التضخم وتحقيق العدالة السعرية ومنع المضاربات في الأسواق المحلية.

وشدد بدراوي على أن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال معادلة دقيقة تجمع بين دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات، وبين ضبط الأسواق ومنع الارتفاعات العشوائية في الأسعار، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل مراقبة السياسات المالية لضمان تحقيق التوازن المطلوب في المرحلة المقبلة.