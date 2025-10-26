مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت إيمان عبد اللطيف تفاصيل أسعار الذهب اليوم، حيث شهدت تذبذبا محدودا على المستوى المحلي خلال تعاملات أمس السبت في حدود الـ 12 جنيها، وسط استقرار عالمي.

وسجل سعر الذهب عيار 24 أول تعاملات اليوم 6331 جنيها للجرام وظل يتحرك صعودا وهبوطا إلى أن وصل إلى 6343 جنيها.

رقب الأسواق قرارين مهمين نهاية الأسبوع الحالي، لهما تأثير مباشر على سعر الذهب.

من المتوقع أن يشهد اجتماع البنك الفيدرالي في 29 أكتوبر المقبل تخفيضًا في سعر الفائدة، مما سيعزز ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

إضافة إلى ذلك، يُنتظر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني لمناقشة الرسوم الجمركية. ففي حال توصلا إلى اتفاق، قد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على الذهب، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يشهد الذهب ارتفاعًا جديدًا مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع و 47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.23 جنيه للبيع، و 55.06 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.57 جنيه للبيع، 63.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، 12.67 جنيه للشراء.