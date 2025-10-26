تفاصيل مسابقة المبدع الصغير وآليات التقديم بها

قال أشرف عزازي، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للثقافة، إن مسابقة المبدع الصغير تعد من أكبر مسابقات الأطفال على مستوى الجمهورية، وتتم تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى، أن السيدة انتصار السيسي تولي المسابقة اهتماما بالغا ومتابعة جيدة، والمسابقة تتناول 3 فروع وهم الفنون والآداب والابتكار والإبداع، وتضم 32 جائزة.

واسترسل: باب التقدم يفتح من 1 أكتوبر حتي نهاية شهر 12، كما أن المسابقة متاحة لكل المصريين داخل وخارج ومصر، والتقديم يتم من خلال الموقع الالكتروني للمسابقة.

ولفت إلى أن المسابقة تتم على 3 مراحل، لاختيار وفحص أوراق المسابقين واختيار الأنسب، متابعا: المتقدمين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمسابقة نقوم بدعمهم وتطويرهم بشكل واضح.