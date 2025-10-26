قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
توك شو

تفاصيل مسابقة المبدع الصغير وآليات التقديم بها

أشرف عزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة
أشرف عزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة
إسراء صبري

قال أشرف عزازي، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للثقافة، إن مسابقة المبدع الصغير تعد من أكبر مسابقات الأطفال على مستوى الجمهورية، وتتم تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى، أن السيدة انتصار السيسي تولي المسابقة اهتماما بالغا ومتابعة جيدة، والمسابقة تتناول 3 فروع وهم الفنون والآداب والابتكار والإبداع، وتضم 32 جائزة.

واسترسل: باب التقدم يفتح من 1 أكتوبر حتي نهاية شهر 12، كما أن المسابقة متاحة لكل المصريين داخل وخارج ومصر، والتقديم يتم من خلال الموقع الالكتروني للمسابقة.

ولفت إلى أن المسابقة تتم على 3 مراحل، لاختيار وفحص أوراق المسابقين واختيار الأنسب، متابعا: المتقدمين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمسابقة نقوم بدعمهم وتطويرهم بشكل واضح.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

