انجاز تاريخي.. سيف عيسي يتوج بذهبية بطولة العالم للتايكوندو بالصين

حقق البطل الأولمبي سيف عيسى، انجاز تاريخي لم يصل إليه أحد منذ عام 1997، بحصده الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو المقامة في مدينة ووشي الصينية خلال الفترة من 24 وحتى 30 من شهر أكتوبر الجاري، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل إيطاليا سيمون أليسيو بنتيجة 2-1 .

كان سيف قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على بطل كوت ديفوار ميدريك إيمانويل بنتيجة 2-0 في دور الـ32، ثم تغلب على بطل تركيا أوركون أتيسلي في دور الـ16 بالنتيجة ذاتها 2-0، قبل أن يفوز على بطل أوزباكستان سوكرات ساليف 2-1 في ربع النهائي، ثم حقق الانتصار على بطل بولندا سيمون بياتكوفسكي في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

ويرأس بعثة المنتخب المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية.

وتضم البعثة ١٠ لاعبين وهم معتز عاصم بوزن تحت ٥٤ك و محمد أسامة بوزن تحت ٥٨ كجم و أحمد هشام بوزن تحت ٦٣ كجم و رامى عيسى بوزن تحت ٧٤ كجم و أحمد راوى بوزن تحت ٨٠ كجم و سيف عيسى بوزن تحت ٨٧ كجم و عبدالله عصام بوزن فوق ٨٧ كجم و چنى خطاب بوزن تحت ٥٣ كجم وآية شحاتة بوزن تحت ٦٧ كجم و ملك سامى بوزن تحت ٧٣ كجم.

كما تضم البعثة، جهاز فنى وطبي مكون من المدير الفنى للمنتخب الاسباني روسيندو الونسو والمدرب العام الكابتن اسامة سيد والمدربة التركية جولشا تابيا والدكتور قدرى المر اخصائى العلاج الطبيعى.