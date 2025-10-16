قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025
مخدرات وسلاح.. حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة
مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه
رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس
من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية
قبل مشاركتهم ببطولة العالم للتايكوندو بالصين.. وزير الرياضة يلتقي بلاعبي المنتخب الوطني

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بلاعبي المنتخب الوطني للتايكوندو، وذلك قبل سفرهم للمشاركة في بطولة العالم والتي تستضيفها جمهورية الصين الشعبية.

جاء اللقاء بحضور المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد دوسوندو، المدير الفني، وجولشا، المدربة الفنية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال اللقاء، قدَّم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعبين على الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب الوطني خلال المشاركات الدولية الأخيرة، والذي أثمر عن تصدر عدد من اللاعبين للتصنيف العالمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاتحاد المصري للتايكوندو على مستوى الإدارة الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التجهيزات والمنشآت الرياضية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن الدعم المستمر من الدولة المصرية لتوفير معسكرات الإعداد الداخلية والخارجية، وتكثيف الاحتكاك بالمستويات الدولية والإفريقية، أسهمت جميعها في رفع كفاءة اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات الكبرى.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للمنتخب الوطني للتايكوندو في إطار استراتيجية بناء القدرات الرياضية المصرية، وتحقيق الريادة في مختلف الألعاب، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتهيئة البيئة الداعمة لأبطال مصر الرياضيين لتحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته معربًا عن ثقته في قدرة أبطال المنتخب على تقديم أداء مشرف خلال بطولة العالم بالصين، وتحقيق ميداليات تعكس مكانة الرياضة المصرية عالميًا، مؤكدًا أن الوزارة تتابع باهتمام كافة التفاصيل الخاصة بالمشاركة وتقدم كامل الدعم للبعثة قبل وأثناء البطولة.

