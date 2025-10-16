قبل مشاركتهم ببطولة العالم للتايكوندو بالصين.. وزير الرياضة يلتقي بلاعبي المنتخب الوطني

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بلاعبي المنتخب الوطني للتايكوندو، وذلك قبل سفرهم للمشاركة في بطولة العالم والتي تستضيفها جمهورية الصين الشعبية.

جاء اللقاء بحضور المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد دوسوندو، المدير الفني، وجولشا، المدربة الفنية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال اللقاء، قدَّم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعبين على الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب الوطني خلال المشاركات الدولية الأخيرة، والذي أثمر عن تصدر عدد من اللاعبين للتصنيف العالمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاتحاد المصري للتايكوندو على مستوى الإدارة الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التجهيزات والمنشآت الرياضية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن الدعم المستمر من الدولة المصرية لتوفير معسكرات الإعداد الداخلية والخارجية، وتكثيف الاحتكاك بالمستويات الدولية والإفريقية، أسهمت جميعها في رفع كفاءة اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات الكبرى.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للمنتخب الوطني للتايكوندو في إطار استراتيجية بناء القدرات الرياضية المصرية، وتحقيق الريادة في مختلف الألعاب، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتهيئة البيئة الداعمة لأبطال مصر الرياضيين لتحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته معربًا عن ثقته في قدرة أبطال المنتخب على تقديم أداء مشرف خلال بطولة العالم بالصين، وتحقيق ميداليات تعكس مكانة الرياضة المصرية عالميًا، مؤكدًا أن الوزارة تتابع باهتمام كافة التفاصيل الخاصة بالمشاركة وتقدم كامل الدعم للبعثة قبل وأثناء البطولة.