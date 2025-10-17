حكام مباريات السبت في الدوري المصري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث يشهد اليوم مواجهتين في غاية الأهمية لكل فريق يبحث عن نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.

طاقم تحكيم مباراة الجونة والبنك الأهلي

تنطلق مواجهة الجونة والبنك الأهلي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب خالد بشارة. وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى طاقم مكوّن من:

حكم الساحة: إبراهيم محجوب

المساعد الأول: إسلام أبو العطا

المساعد الثاني: أحمد بكر

الحكم الرابع: محمد إبراهيم الدسوقي الشهير بـ”كابو”

حكم الفيديو (VAR): محمد علي الشناوي

مساعد الفيديو: محمد العيوطي

وتُعد المباراة من المواجهات المهمة للجونة الساعي لتعزيز موقعه في منتصف الجدول، فيما يحاول البنك الأهلي الخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقفه في سباق الدوري.

طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود



في ختام اليوم الكروي، يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره حرس الحدود على ملعب الإسماعيلية، وذلك في تمام الثامنة مساءً. وجاء تشكيل طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: إبراهيم محمد

المساعد الأول: عماد فرج

المساعد الثاني: محمود دين

الحكم الرابع: أحمد ناجي

حكم الفيديو (VAR): محمود عاشور

مساعد الفيديو: محمد عزازي

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، إذ يسعى الإسماعيلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يطمح حرس الحدود للعودة بنتيجة إيجابية تحسّن موقفه في جدول الترتيب



