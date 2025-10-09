قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اليوم .. انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو بالقاهرة

القسم الرياضي

تنطلق اليوم منافسات بطولة السفير الكوري بالقاهرة والتى ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى ونائب رئيس اللجنة الاولمبية  والتى تقام في الفترة من ٩ وحتى ١١ اكتوبر الجاري  بالصالة المغطاة رقم (1) بمجمع الصالات في إستاد القاهرة الدولي


ومن المنتظر ان يفتتح البطولة السفير الكوري بالقاهرة كيم يونج هيون بصحبة المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو واعضاء مجلس إدارة الاتحاد


واقيم امس الاربعاء ميزان اليوم الأول من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً، وعقد بعدها الاجتماع الفني للبطولة في تمام السابعة مساءً


وتنطلق المنافسات اليوم الخميس بمباريات أوزان البنين تحت 17 سنة بجميع الأوزان، إلى جانب منافسات البنات تحت 17 سنة لوزن تحت 49 كجم، فيما يقام ميزان منافسات اليوم الثاني من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً.


وتتواصل البطولة يوم الجمعة 10 أكتوبر بمنافسات البنات تحت 17 سنة في أوزان تحت 44، وتحت 55، وتحت 63، وفوق 63 كجم، بالإضافة إلى جميع أوزان البنات فوق 17 سنة، وكذلك جميع أوزان البنين فوق 17 سنة.

وتأتي البطولة في إطار التعاون الرياضي بين مصر وكوريا الجنوبية، والدعم المستمر لنشر وتطوير لعبة التايكوندو، حيث من المنتظر أن تشهد منافسات قوية بمشاركة نخبة من اللاعبين المميزين.

وأكد الاتحاد أن البطولة تمثل محطة مهمة على أجندة بطولات التايكوندو، لما تحمله من قيمة فنية وتنظيمية، فضلًا عن دورها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين

التايكوندو منتخب مصر منتخب مصر للتايكوندو اتحاد التايكوندو السفير الكوري

محمود العسيلي وزوجته
البطاطس
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
