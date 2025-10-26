الدردير: قائمة بأفضل 20 ناديا إفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين.. شاهد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن أفضل 20 ناديا إفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أفضل 20 ناديا إفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين".

وإليكم أسماء الأندية:

وكان قد علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي فوز نادي بيراميدز بـ ٣ بطولات قارية في أقل من ٦ شهور.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بيراميدز كسب ٣ بطولات قارية في أقل من ٦ شهور ومفيش دوشة ولا احتفالات مبالغ فيها، تخيلوا لو الأهلي مكانهم كان زمان الدنيا مقلوبة والكل بيتكلم عنهم".

وكان قد أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة التأمين الإثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي نادي بيراميدز مع نظيره التأمين الإثيوبي في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس