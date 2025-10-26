قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
رياضة

من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند

مالك نادي سندرلاند الانجليزي
مالك نادي سندرلاند الانجليزي
يسري غازي

تحدى فريق سندرلاند كل التوقعات حتى الآن بعدما كان مرشحا للعودة فورا إلى دوري الدرجة الثانية، ليتحول إلى مفاجأة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول البريميرليج.

وعندما هبط الفريق في عام 2017 بعد احتلاله المركز الأخير برصيد 24 نقطة، دخل سندرلاند في دوامة هبوط متتالية جعلته يقضي أربعة مواسم في المستوى الثالث بكرة القدم الإنجليزية قبل العودة إلى دوري الدرجة الثانية عبر ملحق الصعود في عام 2022.


وفي 2021 تقدم كيريل لويس دريفوس ذو الحنسية الفرنسية والسويسرية بعرض لـ شراء سندرلاند وكان الأمر مثير للسخرية لأنه كان عٌمره 23 عاما وقتها و كان أصغر مالك نادي في أوروبا.

"كرة القدم ليست مجرد استثمار مالي، بل إعادة بناء هوية كاملة" تلك كانت كلماته وقتها وفريق سندرلاند ينشط في القسم الثالث وفي موسمه الأول صعد للشامبيونشيب بعد 3 سنوات محاولة قبله.

ووضع كيريل لويس-دريفوس رئيس مجلس إدارة سندرلاند ومالك حصة الأغلبية، وهو سويسري-فرنسي يبلغ من العمر 27 عاما، خطة مدتها عشر سنوات لترسيخ مكانة النادي كقوة في دوري الأضواء وكان طموح النادي واضحا إذ أنفق 162 مليون جنيه إسترليني (217.42 مليون دولار) على التشكيلة خلال فترة الانتقالات وهو ما يفوق ما أنفقه مانشستر سيتي.

موسمه الثاني مع سندرلاند الانجليزي خاض بلاي اوفس و الموسم الثالث أقال المدرب الذي قاده  لهذه المرحلة توني موبراي مرورا بـ مايكل بيل ووصولا إلي المدرب ريجيس لي بريس الذي أعادهم للبريمرليج بمعدل أعمار 23.9 و هو الأصغر بين الصاعدين الثلاث.


رئيس نادي سندرلاند الانجليزي في شهر إبريل الماضي وعد مرة ثانية و قال "في حال صعود فريقنا للبريمرليج سأحطم الأرقام القياسية للإنتقالات" وقد كان عبر سلسلة 15 تعاقدا مدروسين بإحترافية نقلوا الفريق في مكان دة أكبر.


وعندما تم تعيين لو بري مدرب لوريان السابق قبل بداية الموسم الماضي تساءل مجموعة من مشجعي سندرلاند "من هو ريجيس؟"، لكن تعيين المدرب صاحب ال 49 عاما أثبت أنه صفقة رائعة حيث أعادهم إلى الدوري الممتاز بفضل فوز مثير في نهائي ملحق الصعود على حساب شيفيلد يونايتد

و اليوم يضع فريق سندرلاند الانجليزي قدم وسط الكبار بالإنتصار على تشيلسي ليثبت أن 4 سنوات كانت كافية للإنتقال من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج بفضل تفكير مستثمر ناجح كـ كيريل لويس دريفوس رئيس النادي.


سندرلاند يهزم تشيلسي

سقط فريق تشيلسي، في فخ الهزيمة أمام سندرلاند، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج"، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025-2026.

تقدم فريق تشيلسي بواسطة أليخاندرو جارناتشو، بالدقيقة 4، وتعادل سندر لاند عبر اللاعب ويلسون إسيدور بالدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أحرز الضيوف الهدف الثاني عن طريق، شمس الدين طالبي بالدقيقة 90+3.

بطاقة مباراة تشيلسي وسندرلاند بالدوري الإنجليزي

وفشل تشيلسي، بقيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، في مواصلة سلسلة انتصاراته في مختلف المسابقات، وتعزيز فرصه في الاقتراب من صدارة الدوري والانضمام إلى المربع الذهبي، مستفيدًا بعامل الأرض والجمهور.

وخاض البلوز، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على أياكس أمستردام الهولندي 5-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


وغاب عن تشيلسي في اللقاء أمام سندرلاند لاعب وسطه كول بالمر لمدة نحو 6 أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ تعرض لها خلال مباراة مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" يوم 20 سبتمبر الماضي.

في المقابل، نجح سندرلاند في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والمنافسة على المربع الذهبي.

ترتيب تشيلسي وسندرلاند بالدوري الإنجليزي


تراجع تشيلسي إلى المركز السابع بالدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، في حين تقدم سندرلاند إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

