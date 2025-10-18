نوتينجهام ضد تشيلسي.. ريس جيمس يخوض مباراته رقم 200 بقميص البلوز

حقق ريس جيمس قائد فريق تشيلسي الإنجليزي، إنجازا تاريخيا خلال مواجهة فريقه أمام نوتينجهام فورست، المقامة على ملعب "سيتي جروند"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نوتينجهام ضد تشيلسي

وتحمل هذه المباراة طابعًا خاصًا للنجم الإنجليزي، كونه يسجل الظهور رقم 200 له بقميص البلوز منذ تصعيده إلى الفريق الأول.

ويبدو اللقاء سهلاً نسبيًا لتشيلسي، خاصةً أن نوتنجهام فوريست لم يحقق أي فوز هذا الموسم منذ تولي مدربه الجديد، الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المسئولية.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل 3 هزائم.

تشكيل تشيلسي ضد نوتنيجهام فورست

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - تشالوباه - أكيامبونج - كوكوريلا

خط الوسط: جوستو - لافيا - نيتو - سانتوس - جارناتشو

خط الهجوم: جواو بيدرو.