محمد السعدوي: صافي ربح الشركة القابضة للصناعات المعدنية بلغ 44%

أكد المهندس محمد السعدوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الأهداف الإستراتيجية بالمرحلة القادمة هي إعادة تأهيل الشركة، وتطوير خطوط الإنتاج وخطتها فى التوسعات هو بناء خط لإنتاج بلوكات الأنود.

وأضاف خلال إحتفالية بشأن إفتتاح عدد من المشروعات بمحافظة السويس، بوجود رئيس الوزراء: “ نهتم بالعمالة وتوفير بيئة مناسبة لهم فى العمل والحفاظ على النظام البيئي”.

وتابع: “صافي الربح هذا العام يمثل حوالي 44%، أى تقريبا 43 دولار، وبحلول عام 2030 سيتم الوصول إلى 63 دولار لكل صافي ربح بنسبة 64%”.

وأوضح أن خطة التطوير تتضمن تحديث خطوط الإنتاج في شركات الحديد والصلب، والنحاس، والألومنيوم، والسبائك الحديدية، والنصر للسيارات، والإسكندرية للحراريات، وإدخال تكنولوجيات حديثة لخفض استهلاك الطاقة ورفع جودة المنتج النهائي.

وقال: خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن معدلات التشغيل والإنتاج في عدد من الشركات، إلى جانب جذب استثمارات جديدة من شركاء محليين ودوليين، ما يعكس جدية الدولة في إعادة الصناعات المعدنية إلى مكانتها التاريخية كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.