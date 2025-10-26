قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
توك شو

محمد السعدوي: صافي ربح الشركة القابضة للصناعات المعدنية بلغ 44%

العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية
العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية
هاجر ابراهيم

أكد المهندس محمد السعدوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية،  أن الأهداف الإستراتيجية بالمرحلة القادمة هي إعادة تأهيل الشركة، وتطوير خطوط الإنتاج وخطتها فى التوسعات هو بناء خط لإنتاج بلوكات الأنود.

وأضاف خلال إحتفالية بشأن إفتتاح عدد من المشروعات بمحافظة السويس، بوجود رئيس الوزراء: “ نهتم بالعمالة وتوفير بيئة مناسبة لهم فى العمل والحفاظ على النظام البيئي”.

وتابع: “صافي الربح هذا العام يمثل حوالي 44%، أى تقريبا 43 دولار، وبحلول عام 2030 سيتم الوصول إلى 63 دولار لكل صافي ربح بنسبة 64%”.

وأوضح أن خطة التطوير تتضمن تحديث خطوط الإنتاج في شركات الحديد والصلب، والنحاس، والألومنيوم، والسبائك الحديدية، والنصر للسيارات، والإسكندرية للحراريات، وإدخال تكنولوجيات حديثة لخفض استهلاك الطاقة ورفع جودة المنتج النهائي.

وقال: خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن معدلات التشغيل والإنتاج في عدد من الشركات، إلى جانب جذب استثمارات جديدة من شركاء محليين ودوليين، ما يعكس جدية الدولة في إعادة الصناعات المعدنية إلى مكانتها التاريخية كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

