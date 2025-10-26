قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك مصري عاجل لتجنب مواجهة لبنانية إسرائيلية مرتقبة| ومحلل يوضح
بعد اختياره رئيسًا لـ ثقافة الشيوخ.. محمد عمران: دعم الهوية الوطنية على رأس أولوياتي
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
نتنياهو: إسرائيل دولة مستقلة وقراراتنا بيدنا.. ونشر أي قوات دولية سيكون بموافقتنا فقط
صور حاتم صلاح وزوجته من داخل الحرم المكي بعد الزفاف
صور حاتم صلاح وزوجته من داخل الحرم المكي بعد الزفاف
قرار عاجل بحبس المتهم بقتل شقيقته وإصابة والدته في النزهة
أسامة حسن: مدرب الأهلي أبيض معندوش فكرة.. تفاصيل
علي جمعة: ربنا شرَّفنا بأن جعلنا أمةً وسطًا ووسطَ القوم أعلاهم نسبًا وعلمًا
رئيس الوزراء يفتتح مصنع سيناي للمستلزمات الطبية لتوطين صناعة القفازات الطبية
لوحات مضيئة لتاريخ مصر.. كيف استعدت محافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟
أحمد أبو هشيمة رئيسًا للجنة الاقتصادية بالشيوخ.. وسحر نصر وأماني فاخر وكيلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مصنع سيناي للمستلزمات الطبية لتوطين صناعة القفازات الطبية

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء
محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولته اليوم، مصنع "سيناي للمستلزمات الطبية" الذي يختص بتصنيع القفازات الطبية من خامة (النتريل)، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعات الاستراتيجية ودعم سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع المستلزمات الطبية.

وفي مستهل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أهمية تعزيز وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز سلاسل القيمة لهذه الصناعة داخل مصر، مما يُسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني ويفتح فرصًا واسعة للتصدير، موجهًا بضرورة العمل على استقطاب المزيد من المشروعات الصناعية التي تخدم قطاعات استراتيجية كالقطاع الطبي.

وأشار / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن افتتاح مصنع "سيناي للمستلزمات الطبية" يمثل خطوة استراتيجية نحو تعميق التصنيع المحلي وإضافة صناعة نوعية جديدة للمنطقة الاقتصادية، موضحًا أن المصنع يُساهم في دعم مبادرات توطين الصناعة وإحلال الواردات، ويعزز الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

واستعرضت الدكتورة/ فخر نور، رئيس مجلس إدارة المصنع، دور المصنع في تقليل وخفض الاعتماد على استيراد المستلزمات الطبية الأساسية، خصوصًا القفازات الطبية، وأوضحت أن مساحة المصنع تبلغ 1,215 متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 ملايين دولار، ويسهم المصنع في توفير 100 فرصة عمل مباشرة.


واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض قدمه / حسام رفعت، المدير التنفيذي للمصنع، حول مراحل الإنتاج المختلفة داخل المصنع، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى حول إلى60  مليون قفاز طبي.

وفي ختام جولته بالمصنع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتوفير المواد الخام اللازمة لإنتاج القفازات الطبية محليًا بدلاً من استيرادها، وذلك بهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تطورها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي دون الاعتماد على الواردات الخارجية.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد