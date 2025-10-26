مدين يعود بعد غياب طويل بأغنية جديدة بعنوان بعد فراقك

بعد غياب طويل عن الغناء، يعود الملحن مدين ليطلّ على جمهوره كمطرب من خلال أغنيته الجديدة "بعد فراقك"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكان مدين قد طرح في فترات سابقة عددًا من الأغاني بصوته مثل "عملة نادرة"، "كل اللي كان جوا مني", و"مالي عيني"، ومع مرور الوقت، تزايدت مطالب الجمهور بأن يُقدّم مرة أخرى أعمالًا خاصة به بعد نجاحه في أداء العديد من الـكافرات (Covers)، التي لاقت رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت شركة روتانا عبر حساباتها الرسمية، منذ قليل التيزر الرسمي للأغنية، الذي حصد تفاعلًا كبيرًا فور طرحه، حيث ظهر فيه مدين بإطلالة جديدة تعكس طابع الأغنية ومضمونها المؤثر، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر المنصات الموسيقية المختلفة مثل Apple Music، YouTube، Anghami، وYango Play.

وفي أول تصريح له عن التجربة، قال مدين:"تجربة الغناء خطوة تم تأجيلها كثيرًا، وكنت دائمًا مترددًا في خوضها لأن تركيزي في الفترة الأخيرة كان منصبًا على التلحين، ولكن بعد رغبة الجمهور في اتخاذ خطوة الغناء مرة أخرى فكرت في هذا الموضوع".

وأضاف:"أتمنى أن تلامس الأغنية قلوب الجمهور وتنال إعجابهم."

جدير بالذكر أن أغنية "بعد فراقك" تُعد محطة جديدة في مسيرة مدين، ليكشف عن جانب آخر من موهبته الفنية، جامعًا بين التلحين والغناء بروح واحدة تعكس إحساسه الصادق الذي لطالما ميّز ألحانه لكبار نجوم الوطن العربي.