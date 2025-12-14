عمرو الليثي: الكلمة هي صانعة الأفكار والعلاقات والحكايات

في حلقة برنامج ابواب الخير علي راديو مصر ، استهلّ الإعلامي د. عمرو الليثي الحديث عن قوة الكلمة وأهميتها في حياتنا، قائلاً: «الكلمة هي السلاح الذي يمكن أن يبني أو يهدم، وهي النور الذي يضيء دربنا أو القبر الذي يحجب الرؤية. كما جاء في نصيحة فرعونية منقوشة على المعابد: *«لا تذهب إلى من لا يستطيع أن يداويك بكلامه … قبل دوائه».

وتابع عمرو الليثي، حديثه بعدد من الحكم، والأمثلة الشعبية والأحاديث النبوية الشريفة: «كلمني حتى أراك .. سقراط»، «أنت … ما تقول»، المثل العربي: «من لانت كلمته … وجبت محبته»، الكلمة الطيبة صدقة، مثل صيني: «الذكي هو الذي يتكلم ببطء … ويفكر بسرعة»، مثل هندي: «سحر اللسان يصنع عظمة الإنسان»، مثل شعبي: «لسانك حصانك إن صنتَه صانَك وإن هنتَه هانَك»، خير الكلام ما قل ودل، «الزن على الودان … أمر من السحر»، أبو ذر الغفاري: «في كلمة واحدة … قد تجد مقتلك»، علي بن أبي طالب: «مفتاح البطن لقمة … ومفتاح الشر كلمة»، حديث نبوي: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»، «الكلمة كالسهم … إذا انطلقت لا ترجع»، «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب»، «الكلام فن يجب تعلمه».

وعلي جانب آخر أشار د. عمرو الليثي، أن الكلمة هي صانعة الأفكار والعلاقات والحكايات والأساطير والروايات. واستشهد بقول الشاعر الراحل عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحية _الحسين ثائرًا_: «مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة». وختم بالدعاء: «الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وربنا يجعل كلامنا دائمًا مفيدًا وينير لكم أبواب الخير والمحبة والسلام».

برنامج ابواب الخير

ويساهم برنامج ابواب الخير في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

وأيضًا تسديد ديون الغارمات وتركيب سماعات الأذن والمشروعات الصغيرة وتحمل تكاليف زواج الأيتام واستئصال أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات العمود الفقري وقلب مفتوح ودعامات.

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا ويوم الاثنين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرًا.