قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو الليثي: الكلمة هي صانعة الأفكار والعلاقات والحكايات

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

في حلقة برنامج ابواب الخير علي راديو مصر ، استهلّ الإعلامي د. عمرو الليثي الحديث عن قوة الكلمة وأهميتها في حياتنا، قائلاً: «الكلمة هي السلاح الذي يمكن أن يبني أو يهدم، وهي النور الذي يضيء دربنا أو القبر الذي يحجب الرؤية. كما جاء في نصيحة فرعونية منقوشة على المعابد: *«لا تذهب إلى من لا يستطيع أن يداويك بكلامه … قبل دوائه».

وتابع عمرو الليثي، حديثه بعدد من الحكم، والأمثلة الشعبية والأحاديث النبوية الشريفة: «كلمني حتى أراك .. سقراط»، «أنت … ما تقول»، المثل العربي: «من لانت كلمته … وجبت محبته»، الكلمة الطيبة صدقة، مثل صيني: «الذكي هو الذي يتكلم ببطء … ويفكر بسرعة»، مثل هندي: «سحر اللسان يصنع عظمة الإنسان»، مثل شعبي: «لسانك حصانك إن صنتَه صانَك وإن هنتَه هانَك»، خير الكلام ما قل ودل،  «الزن على الودان … أمر من السحر»،  أبو ذر الغفاري: «في كلمة واحدة … قد تجد مقتلك»، علي بن أبي طالب: «مفتاح البطن لقمة … ومفتاح الشر كلمة»، حديث نبوي: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»، «الكلمة كالسهم … إذا انطلقت لا ترجع»، «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب»، «الكلام فن يجب تعلمه».

وعلي جانب آخر أشار د. عمرو الليثي، أن الكلمة هي صانعة الأفكار والعلاقات والحكايات والأساطير والروايات. واستشهد بقول الشاعر الراحل عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحية _الحسين ثائرًا_: «مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة». وختم بالدعاء: «الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وربنا يجعل كلامنا دائمًا مفيدًا وينير لكم أبواب الخير والمحبة والسلام».

برنامج ابواب الخير 

ويساهم برنامج ابواب الخير في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

وأيضًا تسديد ديون الغارمات وتركيب سماعات الأذن والمشروعات الصغيرة وتحمل تكاليف زواج الأيتام واستئصال أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات العمود الفقري وقلب مفتوح ودعامات.

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا ويوم الاثنين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرًا.

عمرو الليثي برنامج ابواب الخير الإعلامي عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

ترشيحاتنا

جونزالفيس

توقفت بقرار من الفيفا.. القصة الكاملة لأشهر محاولة تجنيس في تاريخ كرة القدم

حكام مصر

سفراء التحكيم المصرى فى أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب

خالد الغندور

خالد الغندور: بيراميدز نادٍ مصري ولازم كلنا ندعمه

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد