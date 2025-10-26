أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها

نشرت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر، بثًا مباشرًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بـ صوتها فقط دون أن تظهر بوجهها، عبرت فيه عن حزنها لوفاة شقيقها بدر الدين.

وقالت فريدة سيف النصر، خلال البث: «آخر مرة سجلي دعاء بصوته وهو في الانعاش .. هي ما اسمهاش انعاش هي اسمها ان عاش.. ده اذا عاش يعني.. أنا متشكرة لكل اللي عزوني صحفيين وفنانين وناس تليفون ما بطلش .. لكن أنا عزائي خدته».

وتابعت فريدة سيف النصر: «أخويا مات أربع مرات جوه الإنعاش .. ومرة نص ساعة .. ومرة خمسة وعشرين دقيقة بالظبط .. ومرة عشر دقايق .. وآخر مرة في الغسيل الأخير ده بتاعت خمس دقايق .. ويرجع تاني يا سبحان الله .. عشان كده كنا بنقولها هيستنى بس خلاص المقاومة بتاعتو خلصت».

واستطردت فريدة سيف النصر: «كنت بطل يا حبيبي .. عشت بطل وموت بطل .. أنا بعزي نفسي وبعزيك وصحابه وبعزي ولاده ومراته الست المحترمة اللي ما سابتهوش لحظة وبنته طبعا وابني وابن أخويا».

وأضافت: «أعرفوا كده كفاية دم وكفاية بهدلة في الحيوانات وفي البني آدمين وفي الأطفال وفي الكبار واللي ضرب الراجل بالقلم واللي افترى اللي حاصل يا جماعة في ثواني كلنا في التراب».

وفاة شقيق فريدة سيف النصر

أعلن زوج ابنة الفنانة فريدة سيف النصر -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة شقيق الفنانة اليوم الأحد، ولم يكشف تفاصيل الجناز والعزاء.

وكتب كريم هشام -زوج ابنة فريدة سيف النصر- عبر فيسبوك: «توفى إلى رحمة الله حمايا كابتن بدر سيف الدين».

شقيق فريدة سيف النصر

وقبل أيام، وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة مؤثرة، طالبت فيها جمهورها بالدعاء لشقيقها بدر الدين، مشيرة أن حالته الصحية في تدهور.

وكتبت فريدة في منشورها عبر حسابها على موقع فيسبوك: "حبايبي في الله من قلب موجوع على وجع قلب أخوه اللي سكنوا رحم واحد وطعامهم من دم ولحم ولبن واحد.. صعب يا قلبي تستغيث بيا وتقولي قلبي بيوجعني يا فريدة ادعي لي.. أنا كل نقطة دم ونفس فيا بيدعيلك وكمان هاطلب من الطيبين يدعوا لبدر الدين أخويا حبيبي.. الدعاء يرفع البلاء ويغير القدر وسيستجيب الله فلا نعلم من أقربنا لله يسمع دعاؤه".

أضافت: "فضلًا وليس أمرًا الحالة صعبة ولا صعب على الله سيجعله سهلًا بدعاؤنا، تقيلت عليكم معلش.. شكرًا.. والله أنا اللي قلبي واجعني دلوقتي نغزات على كل آه منه ودموعي في حلقي مرة.. يااااارب لأول مرة يطلب حاجة ماعرفش أعملها أنا عاجزة ياااااااارب»، داعية جمهورها للوقوف معها بالدعاء لشقيقها".