ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين

نشرت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر، بثًا مباشرًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بـ صوتها فقط دون أن تظهر بوجهها، عبرت فيه عن حزنها لوفاة شقيقها بدر الدين.

وقالت فريدة سيف النصر، خلال البث المباشر: «البقاء لله يا حبيبي .. إن لله وإن إليه راجعون.. أخويا بدر الدين في ذمة الله.. الله جميل، الله حنون، الله رؤوف.. الله خلصوا من كل حاجة في حياته كانت وحشة.. بدر اسم الله عليه رايح زي الفل.. المبطون بيخش الجنة.. هو كل حاجة، كل حاجة.. ما سبتوش، بقت فيه.. هو سلم هدومه للأرض خلاص الثوب اللي كان لابسه سلمه بالي ومتقطع ومتبهدل».

وتابعت فريدة سيف النصر: «طبعا كلها أقداره مكتوبة لكن الحمد لله .. هو دخل المستشفى قلبه تعب.. وشوية كيراتينة على الكلى.. بس الحمد لله .. طلع عنده كبد وكلى ورئة وقولون ومريء كل حاجة الحمد لله».

واستطردت، فريدة سيف النصر: «يا حبيبي بطل هقولكوا على حاجة .. أنا محتسباه عند الله من رجال الجنة .. ما كانش بيسيب فرض ما كانش بيسيب صلاة خالص ونوافل .. كان بس بيدعي لربنا أنه يبلغوا رمضان .. أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره .. الفراق وحش آه وقلبي واجعني عليه آه، لكن هو ارتاح.. بدر ارتاح من الناس».

وأضافت: «أنا بقولها تاني .. اللي عاوز يخلص من مريض بيطلع يوديه مستشفى.. ما تزعلوش مني في اللي بقوله فيه دكاترة كويسين أوي.. بس كمان الله أعلم باللي بيتعمل فيه.. خلاص الحمد لله رب العالمين هو ارتاح بس اللي بيبقى حواليهم مش مرتاحين».

وفاة شقيق فريدة سيف النصر

أعلن زوج ابنة الفنانة فريدة سيف النصر -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة شقيق الفنانة اليوم الأحد، ولم يكشف تفاصيل الجناز والعزاء.

وكتب كريم هشام -زوج ابنة فريدة سيف النصر- عبر فيسبوك: «توفى إلى رحمة الله حمايا كابتن بدر سيف الدين».

شقيق فريدة سيف النصر

وقبل أيام، وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة مؤثرة، طالبت فيها جمهورها بالدعاء لشقيقها بدر الدين، مشيرة أن حالته الصحية في تدهور.

وكتبت فريدة في منشورها عبر حسابها على موقع فيسبوك: "حبايبي في الله من قلب موجوع على وجع قلب أخوه اللي سكنوا رحم واحد وطعامهم من دم ولحم ولبن واحد.. صعب يا قلبي تستغيث بيا وتقولي قلبي بيوجعني يا فريدة ادعي لي.. أنا كل نقطة دم ونفس فيا بيدعيلك وكمان هاطلب من الطيبين يدعوا لبدر الدين أخويا حبيبي.. الدعاء يرفع البلاء ويغير القدر وسيستجيب الله فلا نعلم من أقربنا لله يسمع دعاؤه".

أضافت: "فضلًا وليس أمرًا الحالة صعبة ولا صعب على الله سيجعله سهلًا بدعاؤنا، تقيلت عليكم معلش.. شكرًا.. والله أنا اللي قلبي واجعني دلوقتي نغزات على كل آه منه ودموعي في حلقي مرة.. يااااارب لأول مرة يطلب حاجة ماعرفش أعملها أنا عاجزة ياااااااارب»، داعية جمهورها للوقوف معها بالدعاء لشقيقها".