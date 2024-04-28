16 تصريحا مهما لـ الرئيس السيسي اليوم.. صفحة الحوار الوطني تعرض أبرزها

أبرزت صفحة الحوار الوطني كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، والتي أكد فيها ضرورة أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب.

وأشارت صفحة الحوار في منشور على " فيسبوك" إلى أنه وتماشياً مع تصريحات الرئيس السيسي ومن أجل الوصول إلى جمهورية جديدة أكثر تطوراً تستثمر في الكوادر البشرية وتتوجه نحو البرمجة وعلوم البيانات، فقد ناقش الحوار الوطني خلال جلساته أهمية التحول الرقمي والانفتاح التكنولوجي، والذي جعل الشباب بل والأطفال أكثر انفتاحًا، وأصبحوا جزءًا مهمًا وكبيرًا يأثر في اتخاذ القرارات، لما لهذه القنوات من قدرة على التفكير الإبداعي وكسر الحواجز الجغرافية، وإحداث تأثير اجتماعي وسياسي واقتصادي. لذا؛ ركزت جلسات الحوار الوطني في هذا الإتجاه.

وقدمت الصفحة أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، والتي جاءت كالتالي؛