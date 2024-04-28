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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب| حصاد التوك شو

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والقضايا الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

هذه هي قيمة الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28 أبريل

استعرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية رشا مجدي المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد 28 أبريل 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.94 جنيه للبيع و47.84 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024

استعرض برنامج «صباح البلد»، تقديم الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 28 أبريل 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب سجل اليوم الأحد

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3542 جنيها للجرام.

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وزير الاتصالات: استطعنا زيادة عدد المتدربين بمراكزنا كل عام 100 ضعف

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية وهي أول جامعة  متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا.

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" عايزين كلكوا تدخلوا ولادكوا حقوق و تجارة، مع كل التقدير، طيب هيطلع يشتغل أيه؟، وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟"

سفير موسكو لدى القاهرة: جاري تجهيز المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس|فيديو

كشف السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، أخر تطورات المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، قائلًا: "يجري حاليًا تجهيز المنطقة الصناعية والنظر في بروتوكول إضافي للاتفاقية الموقعة بين البلدين، وبعد اعتماده سيتم السماح للشركات الروسية ببدء عملها في قناة السويس».

السفير الروسي بالقاهرة: الدولار تحول إلى وسيلة للضغط على الدول |فيديو

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إنه من الأهمية استخدام العملات الوطنية بين دول "بريكس" خصوصًا أنه يُعطي دفعة جديدة للتجارة بين الدول الأعضاء، لاسيما بعد ما أصبح استخدام الدولار في المعاملات التجارية خطيرًا للغاية ووسيلة للضغط على الدول الأخرى، وهنا تبرز أهمية استخدام العملات الوطنية بين الدول.

تفاصيل جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.. متحدث الوزراء يوضح

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على التنمية بكافة ربوع الوطن، وعلى رأسها سيناء، مشيرا إلى أن سيناء جزء عزيز من أرض الوطن، والدولة عملت على وجود خطط مدروسة للتنمية بكافة المجالات بسيناء.

التموين توضح جهود الدولة المصرية في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

أكدت الدكتورة هالة غريب منصور، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن  الدولة كانت تواجه أزمة في توافر العملة، وارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية، وهو ما أثر بالتالي على المواطن المصري البسيط.

عماد عبد المجيد: انخفاضات أسعار السيارات تراوحت من 10 إلى 15%

أكد عماد عبد المجيد، أمين عام شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية، أنه بعد تحرير سعر الصرف، انخفض سعر السيارات بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، مشيرا إلى أنه أصبح الآن المعروض في السيارات كثيرا. 

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