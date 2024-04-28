وزير الاتصالات: استطعنا زيادة عدد المتدربين بمراكزنا كل عام 100 ضعف

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية وهي أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا.

وأضاف “طلعت” خلال كلمته بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بحضور الرئيس السيسي، أن الفترة ما بين عام 2018 وعام 2024 استطاعت فيها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مضاعفة عدد المتدربين كل سنة 100 ضعف.

وتابع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد المتدربين بدأ بـ 4000 متدرب في 2018 وأصبح حاليًا 400 ألف متدرب في عام 2024، حيث تم مضاعفة الموازنة 34 مرة من 50 مليون جنيه لـ مليار و 700 مليون جنيه.

