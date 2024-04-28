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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نظام «بريكس» في إصلاح النظام المالي العالمي

السفير الروسي بالقاهرة: الدولار تحول إلى وسيلة للضغط على الدول |فيديو

الدولار
الدولار

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إنه من الأهمية استخدام العملات الوطنية بين دول "بريكس" خصوصًا أنه يُعطي دفعة جديدة للتجارة بين الدول الأعضاء، لاسيما بعد ما أصبح استخدام الدولار في المعاملات التجارية خطيرًا للغاية ووسيلة للضغط على الدول الأخرى، وهنا تبرز أهمية استخدام العملات الوطنية بين الدول.

وتحدّث "بوريسينكو"، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، الذي يعرض على شاشة «القارهة الإخبارية»، عن الأولويات الروسية بشأن رئاستها لـ "بريكس"، إذ ذكر أن موسكو مهتمة بمساعدة الأعضاء الجدد بانتهاء واستكمال عملية التكامل، كما تسعى لاستخدام العملات الوطنية مع دول التكتل الاقتصادي وتطوير العلاقات معهم في المجالات كافة.

وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة، أن تجمع "بريكس" منصة للتعاون بين الدول المحورية على مستوى أنحاء العالم ويهدف إلى تبادل المنفعة، مؤكدا قدرة قدرة نظام "بريكس" في إصلاح النظام المالي العالمي.
 

السفير الروسي القاهرة الدولار بريكس جيورجي بوريسينكو

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