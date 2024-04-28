سفير موسكو لدى القاهرة: جاري تجهيز المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس|فيديو

كشف السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، أخر تطورات المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، قائلًا: "يجري حاليًا تجهيز المنطقة الصناعية والنظر في بروتوكول إضافي للاتفاقية الموقعة بين البلدين، وبعد اعتماده سيتم السماح للشركات الروسية ببدء عملها في قناة السويس».

وأضاف «بوريسينكو»، خلال لقاء في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه من المتوقع أن يحقق المشروع منفعة متبادلة ويسمح للشركات الروسية بنقل عملها إلى مصر، مشيدا في الوقت ذاته بانضمام مصر لأحد أقوى التكتلات الاقتصادية "بريكس" خلال الأونة الأخيرة.

وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة، إلى أننا نعرب عن سعادتها لانضمام القاهرة إلى "بريكس"، وحصولها على العضوية الكاملة خصوصًا أنه يأتي بالتزامن مع رئاسة روسيا للتكتل هذا العام، واعتبر السفير الروسي أن انضمام القاهرة مهم، خصوصًا أنها شريك قوي ومرغوب فيه ودولة محورية في الشرق الأوسط وإفريقيا.