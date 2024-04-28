التموين توضح جهود الدولة المصرية في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

أكدت الدكتورة هالة غريب منصور، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة كانت تواجه أزمة في توافر العملة، وارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية، وهو ما أثر بالتالي على المواطن المصري البسيط.

وقالت هالة غريب منصور، خلال لقاء لها لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر فضائية "صدى البلد2"، ان الدولة خلال الفترة الأخيرة استطاعت القضاء على أزمة توافر العملة، وحدث الإفراج الجمركي للسلع، وأصبحت متوفرة في الأسواق، وانخفضت الأسعار.

وتابعت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك حملات رقابية على مدار اليوم على الأسواق، للتأكد من توافر السلع وعدم احتكارها، والتأكد من عدم المغالاة على المواطنين.