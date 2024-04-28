عماد عبد المجيد: انخفاضات أسعار السيارات تراوحت من 10 إلى 15%

أكد عماد عبد المجيد، أمين عام شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية، أنه بعد تحرير سعر الصرف، انخفض سعر السيارات بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، مشيرا إلى أنه أصبح الآن المعروض في السيارات كثيرا.

وقال عماد عبد المجيد، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم رشا مجدي و نهاد سمير، إنه لم يعد هناك ما يسمى ظاهرة الأوفر برايس، لافتا إلى أن موديلات 2025 ستكون متوفرة في السوق بنهاية يوليو.

وأضاف أمين عام شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية، أن كل المعارض أصبحت تخفض في أسعار السيارات، خاصة أنه كان هناك خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.