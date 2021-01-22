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مرأة

طريقة علاج الخطوط تحت العين بطرق طبيعية

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:01 ص
طريقة علاج الخطوط
طريقة علاج الخطوط تحت العين
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هاجر هانئ
يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة علاج  الخطوط تحت العين، فهي  جزء طبيعي من عملية الشيخوخة وغير ضارة و تظهر مع التقدم في العمر، حيث يفقد الجلد قدرته على تجديد نفسه.

أكد موقع medicalnewstoday ، أن الجلد في المنطقة تحت العينين معرض بشكل خاص لعملية الشيخوخة لأنه رقيق، نتيجة لذلك  من الشائع ظهور الخطوط تحت العينين بمرور الوقت.

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مع تقدمك في العمر ، تفقد بشرتك بعض مرونتها حيث  تلعب العوامل البيئية مثل التعرض لأشعة الشمس ، بالإضافة إلى العوامل الوراثية دورًا في كيفية ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة المبكرة على الوجه.

علاج خطوط تحت العين في سن العشرين 
قد تكون بعض العلاجات المنزلية ومنتجات العناية بالبشرة قادرة على  علاجالخطوط تحت العين وفقا لموقع medicalnewstoday..
- تمارين الوجه لشد الجلد
أظهرت بعض تمارين الوجه بشكل متناقل أنها فعالة في شد الجلد تحت العين، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذه التمارين ضارة.
-عالج الحساسية الخاصة بك
غالبًا ما تسبب الحساسية التهابًا حول عينيك، يمكنهم أيضًا جعل عينيك دامعة يمكن أن يساهم فرك أو خدش عينيك بسبب أعراض الحساسية في احمرار العين وتجعل بشرتك تشعر بالجفاف، يمكن أن يمنح علاج أعراض الحساسية وجهك مظهرًا أكثر استرخاءً ، ويمكنه أيضًا حماية الجلد تحت عينيك على المدى الطويل.
-التقشير
يمكنك تقشير الجلد الجاف الذي يتكون تحت العين بلطف لتعزيز نمو الخلايا الجديدة، استخدم فقط المنتجات المصنوعة خصيصًا لتقشير المنطقة الموجودة أسفل العين وتدليكها.
-الترطيب 
يمكن أن يؤدي نقص الرطوبة إلى زيادة ظهور الخطوط تحت العين،  ابحث عن المرطبات الغنية بالمكونات التي تُظهر أنها تعزز الدورة الدموية ونمو الخلايا الجديدة مثل الريتينول (أحد مشتقات فيتامين أ) والببتيدات وحمض الهيالورونيك.
-تجنب التعرض لأشعة الشمس 
يمكنك منع  تكون الخطوط تحت العين من خلال حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، استخدم دائمًا عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 عند الخروج من المنزل ، حتى لو لم يكن الجو مشمسًا بشكل خاص.

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خطوط تحت العين في سن الثلاثين
أكد موقع realsimple ، أن في الثلاثينيات من العمر تبدأ في رؤية المزيد من الخطوط  تحت العين، نظرًا لقضاء وقت أطول في الشمس والتحديق وعدم ارتداء النظارات الشمسية أثناء وجود ضوء قوي و يسرع ظهور هذه الخطوط ، غالبًا ما يشير وجود خطوط  تحت العين إلى أن جوانب أخرى من شيخوخة الوجه قد بدأت  مثل التراخي الخفيف للبشرة وإذا تركت دون علاج  فإنها تؤدي إلى سلسلة متسارعة من الشيخوخة داخل الجلد. 
و لعلاج خطوط تحت العين في سن الثلاثين تناول الفيتامينات الموضعية والقابلة للهضم لصحة العين  مثل الفيتامينات A و E و C – وأستخدام الكريم و المرطبات التي تساهم في تجديد شباب الجلد وتساعد الخلايا على إنتاج المزيد من الكولاجين والإيلاستين، لتحل محل بعض حمض الهيالورونيك الذي بدأت في فقده مع بداية سن الثلاثين.

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