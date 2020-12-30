علاج زراق تحت العين بالأعشاب

تلتئم معظم العيون السوداء تمامًا ولا تسبب أي ضرر للعين عند الأطفال، وقد يشمل العلاج:

كمادات باردة على العين لمدة 24 ساعة الأولى

كمادات دافئة للعين بعد الـ 24 ساعة الأولى

يستمر الكمادات حتى يتوقف التورم

حافظ على ارتفاع رأس الطفل للمساعدة في تقليل كمية التورم

من المهم أن تعرف أن التورم والكدمات قد ينتشران وينزلان إلى الخد أو العين الأخرى، هذا امر طبيعي، استشر طبيب طفلك إذا لم تحل الكدمات والتورم من تلقاء نفسها.

علاج كدمات العين بالأعشاب

علاج الهالات السوداء في العين على السبب الأساسي، ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في إدارة هذه الحالة، تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي: يعتمدفي العين على السبب الأساسي، ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في إدارة هذه الحالة، تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:





ضع ضمادة باردة

يمكن أن يساعد الضغط البارد في تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية المتوسعة، هذا يمكن أن يقلل من ظهور الانتفاخ ويساعد في القضاء على الهالات السوداء، لف بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة وضعها على عينيك، يمكنك أيضًا ترطيب منشفة بالماء البارد وتطبيقها على الجلد تحت عينيك لمدة 20 دقيقة للحصول على نفس التأثير، كرر هذه العملية إذا أصبحت قطعة القماش دافئة أو إذا ذاب الجليد.





احصل على قسط إضافي من النوم

الهالات السوداء أكثر وضوحًا، اسمح لنفسك بالراحة لمدة سبع إلى ثماني ساعات لمنع ظهور الهالات السوداء. يمكن أن يساعد اللحاق بالنوم أيضًا في تقليل ظهور الهالات السوداء، يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في ظهور بشرتك شاحبة ، مما يجعلأكثر وضوحًا، اسمح لنفسك بالراحة لمدة سبع إلى ثماني ساعات لمنع ظهور الهالات السوداء.





ارفع رأسك

في حين أن الحرمان من النوم يمكن أن يلعب دورًا في إنتاج تلك الأكياس الداكنة تحت عينيك ، إلا أنه في بعض الأحيان يكون هذا هو طريقة نومك، ارفعي رأسك ببعض الوسائد لمنع تجمع السوائل تحت عينيك مما قد يجعلها تبدو منتفخة ومنتفخة.





نقع في أكياس الشاي

أكياس الشاي البارد على عينيك إلى تحسين مظهرهما، يحتوي الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليص الأوعية الدموية وتقليل احتباس السوائل تحت الجلد، نقع اثنين أسود أو أكياس الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة خمس دقائق، دعهم يبرد في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، بمجرد أن تبرد ، ضع أكياس الشاي على عينيك المغلقتين لمدة 10 إلى 20 دقيقة. بعد الإزالة ، اشطفي عينيك بالماء البارد. يمكن أن يؤدي وضعالبارد على عينيك إلى تحسين مظهرهما، يحتوي الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليص الأوعية الدموية وتقليل احتباس السوائل تحت الجلد، نقع اثنين أسود أو أكياس الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة خمس دقائق، دعهم يبرد في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، بمجرد أن تبرد ، ضع أكياس الشاي على عينيك المغلقتين لمدة 10 إلى 20 دقيقة. بعد الإزالة ، اشطفي عينيك بالماء البارد.





اخفي المكياج