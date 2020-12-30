علاج زراق تحت العين بالأعشاب

الهالات السوداء والزرقاء تحت الجفن السفلي شائعة عند الرجال والنساء، والأطفال في بعض الأحيان غالبًا ما تكون الهالات السوداء مصحوبة بأكياس تجعلك تبدو أكبر سنًا مما أنت عليه، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على أي شخص، إلا انه توجد بعض طرق العلاج المختلفة للتخلص من الهالات...
مرهم لعلاج الكدمات حول العين
للحصول على حل أكثر فعالية ودائمًا ، تتوفر بعض العلاجات الطبية لتقليل ظهور الهالات السوداء، تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:
التقشير الكيميائي لتقليل التصبغ
جراحة الليزر لإعادة ظهور الجلد وتعزيز شد الجلد
وشم طبي لحقن الصباغ في مناطق الجلد الرقيقة
حشو الأنسجة لإخفاء الأوعية الدموية والميلانين التي تسبب تلون الجلد تحت عينيك.
إزالة الدهون لإزالة الدهون الزائدة والجلد ، وكشف عن سطح أكثر نعومة وأكثر تناسقًا.
الزرع الجراحي للدهون أو المنتجات الاصطناعية.
بالنسبة للعديد من الأشخاص ، تكون الهالات السوداء مؤقتة وغالبًا ما تكون مؤشرًا على الشيخوخة أو قلة النوم، على الرغم من وجود عدد من العلاجات المنزلية والطبية المتاحة لتحسين مظهر عينيك ، إلا أن الهالات السوداء عادة لا تدعو إلى القلق، ومع ذلك ، إذا تفاقم تغير اللون أو التورم بمرور الوقت ، فحدد موعدًا لزيارة طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية للتأكد من تشخيص المشكلة بشكل صحيح والحصول على أفضل علاج.
علاج كدمات العين عند الأطفال
تلتئم معظم العيون السوداء تمامًا ولا تسبب أي ضرر للعين عند الأطفال، وقد يشمل العلاج:
كمادات باردة على العين لمدة 24 ساعة الأولى
كمادات دافئة للعين بعد الـ 24 ساعة الأولى
يستمر الكمادات حتى يتوقف التورم
حافظ على ارتفاع رأس الطفل للمساعدة في تقليل كمية التورم
من المهم أن تعرف أن التورم والكدمات قد ينتشران وينزلان إلى الخد أو العين الأخرى، هذا امر طبيعي، استشر طبيب طفلك إذا لم تحل الكدمات والتورم من تلقاء نفسها.
علاج كدمات العين بالأعشاب
يعتمد علاج الهالات السوداء في العين على السبب الأساسي، ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في إدارة هذه الحالة، تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:
ضع ضمادة باردة
يمكن أن يساعد الضغط البارد في تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية المتوسعة، هذا يمكن أن يقلل من ظهور الانتفاخ ويساعد في القضاء على الهالات السوداء، لف بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة وضعها على عينيك، يمكنك أيضًا ترطيب منشفة بالماء البارد وتطبيقها على الجلد تحت عينيك لمدة 20 دقيقة للحصول على نفس التأثير، كرر هذه العملية إذا أصبحت قطعة القماش دافئة أو إذا ذاب الجليد.
احصل على قسط إضافي من النوم
يمكن أن يساعد اللحاق بالنوم أيضًا في تقليل ظهور الهالات السوداء، يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في ظهور بشرتك شاحبة ، مما يجعل الهالات السوداء أكثر وضوحًا، اسمح لنفسك بالراحة لمدة سبع إلى ثماني ساعات لمنع ظهور الهالات السوداء.
ارفع رأسك
في حين أن الحرمان من النوم يمكن أن يلعب دورًا في إنتاج تلك الأكياس الداكنة تحت عينيك ، إلا أنه في بعض الأحيان يكون هذا هو طريقة نومك، ارفعي رأسك ببعض الوسائد لمنع تجمع السوائل تحت عينيك مما قد يجعلها تبدو منتفخة ومنتفخة.
نقع في أكياس الشاي
يمكن أن يؤدي وضع أكياس الشاي البارد على عينيك إلى تحسين مظهرهما، يحتوي الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليص الأوعية الدموية وتقليل احتباس السوائل تحت الجلد، نقع اثنين أسود أو أكياس الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة خمس دقائق، دعهم يبرد في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، بمجرد أن تبرد ، ضع أكياس الشاي على عينيك المغلقتين لمدة 10 إلى 20 دقيقة. بعد الإزالة ، اشطفي عينيك بالماء البارد.
اخفي المكياج
في حين أن المكياج ومستحضرات التجميل لا يعالجان الهالات السوداء بالعين ، إلا أنهما يمكنهما المساعدة في تمويهها، يمكن أن تغطي خافي العيوب العلامات الداكنة بحيث تنسجم مع لون بشرتك الطبيعي، ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي علاج موضعي أو منتج مكياج ، استخدم العناية المناسبة، يمكن لبعض المنتجات أن تتسبب في تفاقم أعراضك وقد تؤدي إلى رد فعل تحسسي، إذا بدأت في الشعور بأعراض غير منتظمة من أي علاج موضعي ، فتوقف عن الاستخدام فورًا وحدد موعدًا لزيارة طبيبك.
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