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مرأة

تعالج خرّاج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبّة على الصحة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:05 م
فوائد الشبة
فوائد الشبة
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نهى هجرس
تستخدم الشبة في كثير من الأحيان كعقار لتقليص الأنسجة وتقليل إطلاق سوائل الجسم ، وكمطهر لعقد الأنسجة وإيقاف أو تقليل النزيف، وكعامل مقيئ لتحفيز القيء إذا ابتلع شخص ما سمًا . 

بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدامها بشكل متكرر لتعزيز لقاحات معينة وكذلك لتجنب أو علاج الالتهابات، وكشف موقع "healthbenefitstimes" أبرز فوائد الشبة..

علاج خراج العين
افركي الشبة على حجر خشب الصندل مع القليل من الماء، تحتاج إلى فركه جيدًا للحصول على عجينة ، لأنه لا يفرك بسهولة في عجينة، هذا المعجون الخاص فعال للغاية كما أنه يلسع في البداية ، عند استخدامه، ومع ذلك ، فإنه علاج فعال لخراج العين في نفس اليوم الذي يتم استخدامه فيه حقًا ، مما يمنح المرء راحة جيدة من خراج العين. 

يستخدم كغسول للفم
من المؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة هو تراكم البكتيريا ، والتي غالبًا ما تخلق السموم والأحماض، الغسل مع غسول الفم يمنع نمو البكتيريا وكذلك يغسل البكتيريا.

يخفف من تقلصات العضلات
عند استخدامها مع الكركم ، تعمل الشبة كعلاج طبيعي مثالي لتخفيف تقلصات العضلات، خصائص تجلط الدم في الشبة بالإضافة إلى خصائص الكركم المطهرة هي ما يعمل جيدًا لهذه الطريقة.

الشبة لعلاج الكعوب المتشققة
تساعد الشبة في علاج الكعب المتشقق، ولهذا العلاج يتم تسخين الشبة في وعاء فارغ، عندما نقوم بتسخين الشبة ، فإنه يسيل وكذلك الرغوة، بمجرد أن يتبخر كل الماء ، يتبقى لدينا خليط متفتت، بمجرد أن يبرد ، يتم طحنه حقًا ودمجه مع زيت جوز الهند ويوضع على الساقين.
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