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مرأة

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:59 م
ارتعاش العين
ارتعاش العين
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثير من الأشخاص من ارتعاش العين وخاصة الذين يجلسون لفترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية، وعادة ما تكون نفضات العين مؤقتة وتختفي من تلقاء نفسها بعد فترة، وعادة ما تحدث في عين واحدة فقط في كل مرة ولا نكاد ننتبه لها أو نحاول معرفة السبب وراءها، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤثر حالات ارتعاش العين على رؤيتك وتسبب قدرًا كبيرًا من الانزعاج.

ووفقا لموقع"timesofindia"، يمكن أن تحدث الوخزات لأسباب مختلفة وأكثرها شيوعًا هي الإجهاد والتعب، ومع ذلك، هناك شيء آخر قد يؤدي إلى حوادث متفرقة من ارتعاش العين.

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وأفاد التقرير أن أجسامنا تتطلب أنواعًا مختلفة من الفيتامينات لتعمل بشكل صحيح، حيث يلعب كل فيتامين ومعدن نحصل عليه من الأطعمة والمكملات دورًا محددًا يساعد في الحفاظ على عمل النظام الداخلي لجسمنا، قد يؤدي نقص أو عدم كفاية أي من العناصر الغذائية إلى تعطيل الأداء الطبيعي للجسم، مما يؤدي إلى مخاوف صحية مختلفة، والشيء نفسه ينطبق على نقص فيتامين ب 12.

فيتامين ب 12 فيتامين قابل للذوبان في الماء ويمكن تخزينه في الكبد لسنوات عديدة، يعد نقص هذه المغذيات شائعًا جدًا بين الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا حيث يتوفر فيتامين ب 12 فقط في الأطعمة الحيوانية (اللحوم ومنتجات الألبان) أو مستخلصات الخميرة، إنه أحد فيتامينات ب الهامة اللازمة لصحة الأنسجة العصبية ووظائف المخ وإنتاج خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات أيضًا إلى أعراض عصبية لا رجعة فيها. تحتوي أعيننا أيضًا على الكثير من الأعصاب، لذلك عندما يفتقر الجسم إلى فيتامين ب 12 يبدأ في الوخز، هذا هو أحد الأعراض الأولية لنقص المغذيات ويمكن أن يحدث حتى عندما تكون مستويات فيتامين ب 12 أقل قليلًا من المعتاد.
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