علاقة تساقط الشعر بـ فيروس كورونا .. دراسة تكشف أدلة جديدة

في حين أن تساقط الشعر قد يكون منتشرًا ومشكلة شائعة يواجهها العديد من الأشخاص حول العالم لأسباب مختلفة، فقد أشارت النتائج الأخيرة إلى أنه يمكن أن يكون أحد أعراض فيروس كورونا.





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كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنه تم تحديد مشاكل تساقط الشعر بين مجموعة من المجموعات المصابة بـ Covid المعروفة باسم "الناقلون لمسافات طويلة '' ، والذين عانوا من آثار الفيروس على المدى الطويل، ووفقًا لمسح أجرته الدكتورة ناتالي لامبرت من كلية الطب بجامعة إنديانا واستطلاع مجموعة Survivor Corp على Facebook ، وجد أن تساقط الشعر كان من بين أفضل 25 عرضًا يعاني منها أولئك الذين تم تشخيصهم بمرض شديد العدوى.





وبحسب موقع "times of india"، أظهر 14 فردًا علامات تساقط الشعر في حين لم يتم تأكيد الصلة المحتملة بين الاثنين حتى الآن، اقترح الكثيرون أنه قد يكون مرتبطًا بالتوتر والقلق الناجمين عن المرض نفسه، ويحدث هذا النوع من تساقط الشعر المؤقت المعروف باسم "تساقط الشعر التيلوجيني" عندما يتعرض جسمك للكثير من الإجهاد، في شكل صدمة أو مرض.

عندما يتعلق الأمر بتساقط الشعر ، فإن الصلع الوراثي هو شكل شائع من أشكال تساقط الشعر السائد في كل من الرجال والنساء حيث يتساقط الشعر بطريقة معينة وفي مناطق معينة.

قارنت دراسة أخرى أنماط الصلع لدى 336 رجلًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا COVID-19 و 1،605 رجلًا آخرين في المستشفى لحالات غير COVID، وجد البحث أن احتمال تساقط الشعر كان أعلى بكثير لدى مرضى COVID.





