ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاقة تساقط الشعر بـ فيروس كورونا .. دراسة تكشف أدلة جديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:43 م
تساقط الشعر
تساقط الشعر
Advertisements
حياة عبد العزيز
يأتي فيروس كورونا الجديد بأعراض مختلفة يمكن أن تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم ويمكن أن تتراوح أيضًا من مشاكل خفيفة إلى مضاعفات خطيرة، في حين أن الأعراض الشائعة تشمل الحمى والسعال الجاف والإرهاق، فقد تنتقل العلامات النادرة وغير العادية لـ COVID-19 من فقدان حاسة الشم والتذوق إلى التهاب الحلق ومشاكل في الجهاز الهضمي. 

وزعمت الأبحاث الحديثة أن تساقط الشعر هو علامة محتملة لـ COVID-19 أيضًا.

في حين أن تساقط الشعر قد يكون منتشرًا ومشكلة شائعة يواجهها العديد من الأشخاص حول العالم لأسباب مختلفة، فقد أشارت النتائج الأخيرة إلى أنه يمكن أن يكون أحد أعراض فيروس كورونا.

اقرأ أيضا|

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنه تم تحديد مشاكل تساقط الشعر بين مجموعة من المجموعات المصابة بـ Covid المعروفة باسم "الناقلون لمسافات طويلة '' ، والذين عانوا من آثار الفيروس على المدى الطويل، ووفقًا لمسح أجرته الدكتورة ناتالي لامبرت من كلية الطب بجامعة إنديانا واستطلاع مجموعة Survivor Corp على Facebook ، وجد أن تساقط الشعر كان من بين أفضل 25 عرضًا يعاني منها أولئك الذين تم تشخيصهم بمرض شديد العدوى.

وبحسب موقع "times of india"، أظهر 14 فردًا علامات تساقط الشعر في حين لم يتم تأكيد الصلة المحتملة بين الاثنين حتى الآن، اقترح الكثيرون أنه قد يكون مرتبطًا بالتوتر والقلق الناجمين عن المرض نفسه، ويحدث هذا النوع من تساقط الشعر المؤقت المعروف باسم "تساقط الشعر التيلوجيني" عندما يتعرض جسمك للكثير من الإجهاد، في شكل صدمة أو مرض.

عندما يتعلق الأمر بتساقط الشعر ، فإن الصلع الوراثي هو شكل شائع من أشكال تساقط الشعر السائد في كل من الرجال والنساء حيث يتساقط الشعر بطريقة معينة وفي مناطق معينة.

قارنت دراسة أخرى أنماط الصلع لدى 336 رجلًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا COVID-19 و 1،605 رجلًا آخرين في المستشفى لحالات غير COVID، وجد البحث أن احتمال تساقط الشعر كان أعلى بكثير لدى مرضى COVID.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

7 علامات تخبرك بالإصابة بمشاكل الأمعاء

لو بتعاني من التساقط.. طرق علاج الشعر بعد التعافي من كورونا

علاج فعال لتساقط الشعر عند النساء

دراسة توضح أسباب جديدة لتساقط أسنان مرضى كورونا

الأقل والأكثر شيوعا .. دراسة تكشف أعراض فيروس كورونا

علاج لمنع تساقط الشعر للرجال والنساء خلال أيام

ترشيحاتنا

فرجاني ساسي ينعى رئيس نادي الزمالك

أمني وأماني ومأمني.. محمود عبد المغني يغازل زوجته على انستجرام

حب حياتي.. مصاب بـ كورونا يكتب رسالة وداع مبكية لزوجته قبل وفاته .. شاهد

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

قرار جديد بحظر التصالح على مخالفات بناء فى الإسماعيلية.. تفاصيل

إصابة الفنان كريم فهمي بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل