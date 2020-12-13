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مرأة

دراسة تكشف عن أسباب تساقط الشعر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:35 م
دراسة تكشف عن أسباب
دراسة تكشف عن أسباب تساقط الشعر
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حياة عبد العزيز
ينصح خبراء الصحة بأن معظم تساقط الشعر قد يكون بسبب نقص في المغذيات الكبيرة، ويعتبر الحديد والزنك جزءًا لا يتجزأ من نمو الشعر الصحي، ومن خلال زيادة مستوياتك، يمكنك المساعدة في زيادة نمو الشعر.

يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة يمكن تحسينها ببعض الفيتامينات، والفيتامينات والمعادن جزء لا يتجزأ من نمو الخلايا الطبيعي ووظيفتها وقد تساهم في تساقط الشعر عند نقصها.

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وفقًا للدراسات، يمكن أن يتسبب نقص الحديد أو الزنك في تساقط الشعر، ومن خلال زيادة هذه المغذيات الدقيقة الأساسية، يمكنك زيادة نمو شعرك.

ووفقا للدراسة، أن عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من الحديد، لا يستطيع الجسم إنتاج الهيموجلوبين في الدم.

يحمل الهيموجلوبين الأكسجين من أجل نمو وإصلاح الخلايا في جسمك، بما في ذلك الخلايا التي تحفز نمو الشعر.

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في نقص الحديد والزنك وارتباطه بـ تساقط الشعر

أشارت الدراسة إلى أن: "نقص الحديد هو أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا في العالم وهو سبب معروف لتساقط الشعر.

في حين أن آلية العمل التي يؤثر بها الحديد على نمو الشعر غير معروفة، فإن خلايا مصفوفة بصيلات الشعر هي من أسرع الخلايا الانقسام في الجسم، وقد يساهم ID في تساقط الشعر من خلال دوره كعامل مساعد في اختزال الريبونوكليوتيد، إنزيم يحد من معدل تخليق الحمض النووي.

وأفادت الدراسة، أن تم تحديد جينات متعددة في بصيلات شعر الإنسان ، وبعضها قد يتم تنظيمه بواسطة الحديد.

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