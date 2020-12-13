دراسة تكشف عن أسباب تساقط الشعر

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وفقًا للدراسات، يمكن أن يتسبب نقص الحديد أو الزنك في تساقط الشعر، ومن خلال زيادة هذه المغذيات الدقيقة الأساسية، يمكنك زيادة نمو شعرك.

ووفقا للدراسة، أن عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من الحديد، لا يستطيع الجسم إنتاج الهيموجلوبين في الدم.





يحمل الهيموجلوبين الأكسجين من أجل نمو وإصلاح الخلايا في جسمك، بما في ذلك الخلايا التي تحفز نمو الشعر.



