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مرأة

وصفة تمنع تساقط الشعر في ثلاثة أيام

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:03 م
وصفة تمنع تساقط الشعر
وصفة تمنع تساقط الشعر فى ثلاث ايام
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أسماء عبد الحفيظ

تعاني أغلب السيدات من مشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها الإجهاد، لذلك نقدم لك عزيزتي أفضل وصفة لمنع تساقط الشعر، وتظهر النتيجة خلال 3 أيام.


كشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن وصفة طبيعية تساعد على منع تساقط الشعر وإنباته من جديد وهي تتمثل فيما يلي:

مكونات وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:

2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2-4 فصوص ثوم

طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:

فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واسمحى له بالبقاء لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو .

يمكنكِ تكرار القناع مرة واحدة في 20 يومًا للحصول على النتائج المطلوبة.

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