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استشاري أبحاث إكلينيكية: قدرة سلالة كورونا الجديدة على الانتشار أعلى بنسبة 70%

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:05 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن وزميل هيئة سلامة الدواء الأمريكية سابقًا، إن هناك سلالات جديدة لكورونا تم اكتشافها فى بريطانيا وجنوب أفريقيا، وهذه السلالات تحول بحوالي 20 منطقة بجسم الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي، ببرنامج " اليوم" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن التحولات فى الفيروسات ليس بجديدة، ولكن التحولات تكون فى البروتين التاجي، السلالة الجديدة أكثر التحامًا مع جدار الخلية البشرية، ويكون أسهل فى الانتقال.

ولفت إلى أن سهولة الانتشار شيء، وشدة الأعراض شيء آخر، ولذلك الفيروس الجديد 70% أعلى فى قدرة الانتشار لكن شدته لن تحدد حتى الآن، والأسابيع المقبلة سيتم الإعلان عن تأثير تلك السلالة على صحة المواطن وهل مثل السلالة الأولى أم أقل أم أشد.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون السلالة الجديدة فى أكثر من مكان، لكن لم يتم الإعلان عنها، والفترة المقبلة سيتم كشف كل شيء.

وأوضح أن هناك بعض الدول قامت باتخاذ إجراءات قوية بعد أن كانت قد خففت الإجراءات.
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