دراسة حديثة.. الإصابة بفيروس كورونا قد تمنع العدوى مرة أخرى

نشرت دراسة جديدة وفقًا لموقع "medicalxpress"، يبدو أن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة من الإصابة بـ فيروس كورونا أقل عرضة للإصابة بعدوى ثانية لعدة أشهر وربما لفترة أطول.





قدمت دراستان جديدتان دليلًا مشجعًا على أن الإصابة بـ COVID-19 قد توفر بعض الحماية ضد العدوى المستقبلية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين صنعوا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا كانوا أقل عرضة للاختبار إيجابية مرة أخرى لمدة تصل إلى ستة أشهر وربما لفترة أطول.





وأظهرت نتائج اللقاحات تأثيرا جيدا على تحفز الجهاز المناعي على صنع أجسام مضادة، وهي مواد ترتبط بالفيروس وتساعد في القضاء عليه.





وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الأجسام المضادة من الالتهابات الطبيعية كانوا "معرضين لخطر أقل بكثير ... بناءً على نفس نوع الحماية التي تحصل عليها من لقاح فعال"، من الإصابة بالفيروس مرة أخرى، و من النادر جدًا جدًا" إعادة العدوى.





استخدمت كلتا الدراستين نوعين من الاختبارات، أحدهما هو فحص الدم للأجسام المضادة ، والذي يمكن أن يستمر لعدة أشهر بعد الإصابة، ويستخدم النوع الآخر من الاختبار عينات من الأنف أو عينات أخرى لاكتشاف الفيروس نفسه أو أجزاء منه، مما يشير إلى الإصابة الحالية أو الحديثة.





شملت إحدى الدراسات، التي نشرتها مجلة نيو إنجلاند الطبية، أكثر من 12500 من العاملين الصحيين في مستشفيات جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، من بين 1265 كان لديهم أجسام مضادة للفيروس التاجي في البداية، كان اثنان فقط لديهم نتائج إيجابية في الاختبارات للكشف عن العدوى النشطة في الأشهر الستة التالية ولم تظهر أي أعراض.





يتناقض هذا مع 11364 عاملًا لم تكن لديهم أجسام مضادة في البداية، وقد ثبتت إصابة 223 منهم بالعدوى في الأشهر الستة التالية تقريبًا.





تضمنت دراسة المعهد الوطني للسرطان أكثر من 3 ملايين شخص خضعوا لاختبارات الأجسام المضادة من معملين خاصين في الولايات المتحدة، فقط 0.3٪ من أولئك الذين كانت لديهم أجسام مضادة في البداية ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ، مقارنة بـ 3٪ ممن يفتقرون إلى مثل هذه الأجسام المضادة.





وقال شاربلس: "إنه لمن دواعي السرور للغاية" أن نرى أن باحثي أكسفورد رأوا نفس الحد من المخاطر أقل بعشر مرات من احتمال الإصابة بعدوى ثانية إذا كانت الأجسام المضادة موجودة.





وأضافوا ان الأجسام المضادة نفسها قد لا توفر الحماية ، فقد تكون مجرد علامة على أن أجزاء أخرى من الجهاز المناعي ، مثل الخلايا التائية ، قادرة على مقاومة أي تعرض جديد للفيروس .





ولا نعرف إلى متى تستمر هذه المناعة". تم تأكيد حالات الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 أكثر من مرة ، لذلك "لا يزال الناس بحاجة إلى حماية أنفسهم والآخرين من خلال منع الإصابة مرة أخرى".