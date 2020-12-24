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الصحة: مستشفيات الحميات تحولت لنقط بحثية لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور ايهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبى المهنى، إنه توجهنا لرفع كفاءة مستشفيات وزارة الصحة وبدأنا ننظر لرفع مستوى التغذية العلاجية، كما استطعنا عمل دورات تدريبية لأكثر من 10 آلاف طبيب.

وأضافت الدكتور ايهاب كمال، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، نتبنى مشروع انشاء وحدة علاجية فى جميع مستشفيات التغذية وذلك لا يقل اهمية عن الازمة لاكتشاف علاج لفيروس كورونا، منوهًا بأنه تم تدريب 485 طبيب بمستشفيات الحميات والعزل، كما تم اختبار عدد من الاطباء للتدريب اونلاين على برتوكول العلاج الخاص بكورونا.

وتابع بدأنا تدريب الاطباء على البحث العملى وتحليل البيانات والقدرة على تحليل اعراض المرضى وعمل عرض للحالات، مشيرًا إلى أن مستشفيات الحميات تحولت لنقط بحثية لمواجهة فيروس كورونا.

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