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أخبار البلد

جيهان العسال: تحديث برتوكول علاج فيروس كورونا 4 مرات والنتائج مذهلة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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محمد غالى
قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد، أن اللجنة العلمية توسعت في استخدام مضادات التجلط في البروتوكول الثاني لعلاج فيروس كورونا في أبريل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحضور  أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء  والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)،  للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا  خلال عام ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

وأضافت العسال أن أول ١٢ يوم من العدوي بكورونا ستطيع مضادات الفيروسات العمل علي الحالة، ولكن بعد مرور هذا الوقت ستيدأ فاعلية مضادات الفيروسات في الانخفاض.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن جهود اللجنة العلمية، أنه تم تحديث البرتوكول العلاجى 4 مرات منذ بداية الجائحة حتى الآن، وتم استخدام أدوية حديثة فى علاج الأعراض.
 
ومن المقرر أن تكشف الصحة خلال المؤتمر، عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام، ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي، فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم.
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