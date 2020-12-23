اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

كشف باحثون أستراليون لأول مرة أن الأشخاص المصابين بفيروس COVID-19 لديهم ذاكرة مناعية للحماية من العدوى مرة أخرى لمدة ثمانية أشهر على الأقل.





وأظهرت العديد من الدراسات أن الموجة الأولى من الأجسام المضادة لفيروس كورونا تتضاءل بعد الأشهر القليلة الأولى ، مما يثير مخاوف من أن الأشخاص قد يفقدون المناعة بسرعة.





وكشفت الدراسة أن خلايا معينة داخل الجهاز المناعي تسمى خلايا الذاكرة ب ، "تتذكر" الإصابة بالفيروس ، وإذا تم تحديها مرة أخرى ، من خلال إعادة التعرض للفيروس ، فإنها تؤدي إلى استجابة مناعية وقائية من خلال الإنتاج السريع للأجسام المضادة الواقية.





وقام الباحثون بتجنيد مجموعة من 25 مريضًا من COVID-19 وأخذوا 36 عينة دم منهم من اليوم الرابع بعد الإصابة إلى اليوم 242 بعد الإصابة.





ووجد الباحثون أن الأجسام المضادة ضد الفيروس بدأت في التراجع بعد 20 يومًا من الإصابة.





و استمر جميع المرضى في امتلاك خلايا الذاكرة B التي تعرفت على أحد مكونين من فيروس SARS-CoV-2 ، البروتينات السنبلة والنيوكليوكابسيد، كانت خلايا الذاكرة B الخاصة بالفيروس موجودة بثبات حتى ثمانية أشهر بعد الإصابة .





وفقًا للبروفيسور المساعد فان زيلم ، تعطي النتائج الأمل في فعالية أي لقاح ضد الفيروس وتشرح سبب وجود عدد قليل جدًا من الأمثلة على عودة العدوى الحقيقية عبر الملايين ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس على مستوى العالم.





وقال "هذه النتائج مهمة لأنها تظهر بشكل قاطع أن المرضى المصابين بفيروس COVID-19 يحتفظون في الواقع بمناعة ضد الفيروس والمرض".











