دراسة.. هذه الأطعمة تسبب التوتر واضطراب النوم للمراهقين

كشفت دراسة حديثة بجامعة كوينزلاند أن تناول الكثير من الوجبات السريعة مرتبط بنوعية النوم السيئة لدى المراهقين.





وقال البروفيسور أسد خان ، الباحث في كلية الصحة وعلوم إعادة التأهيل بجامعة كوينزلاند ، إن الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية والوجبات السريعة مرتبط بشدة باضطراب النوم لدى المراهقين في جميع أنحاء العالم.





قال الدكتور خان: "هذه هي الدراسة الأولى لفحص الأنظمة الغذائية غير الصحية واضطراب النوم المرتبط بالتوتر على نطاق عالمي لدى طلاب المدارس الثانوية من 64 دولة".





"بشكل عام ، أفاد 7.5 في المائة من المراهقين باضطراب النوم المرتبط بالتوتر ، وهو أكثر شيوعًا بين الإناث منه لدى الذكور.





وأضاف "زاد اضطراب النوم مع زيادة الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية التي تحتوي غالبًا على مادة الكافيين و / أو الأطعمة السريعة ، والتي عادة ما تكون كثيفة الطاقة وقليلة المغذيات.





"المراهقون الذين يشربون أكثر من ثلاثة مشروبات غازية يوميًا لديهم احتمالات أعلى بنسبة 55 في المائة للإبلاغ عن اضطرابات النوم من أولئك الذين يشربون مشروبًا غازيًا واحدًا فقط يوميًا.





"الذكور الذين تناولوا الوجبات السريعة لأكثر من أربعة أيام في الأسبوع لديهم احتمالات أعلى بنسبة 55 في المائة للإبلاغ عن اضطرابات النوم من أولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة مرة واحدة فقط في الأسبوع ، بينما كانت الاحتمالات أعلى بنسبة 49 في المائة لدى الإناث.





"الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية أكثر من ثلاث مرات في اليوم ، والأطعمة السريعة أكثر من أربعة أيام في الأسبوع ، ارتبطت بشكل كبير باضطراب النوم في جميع البلدان باستثناء البلدان ذات الدخل المنخفض".





"أظهر المراهقون في جنوب آسيا ارتباطًا كبيرًا بين شرب المشروبات الغازية واضطراب النوم ، بينما أظهر المراهقون في منطقة غرب المحيط الهادئ أكبر صلة بين المشروبات الغازية واستهلاك الوجبات السريعة ومشكلات النوم."





وقال الدكتور خان إن النتائج كانت مثيرة للقلق بشكل خاص حيث إن نوعية النوم الرديئة أثرت سلبًا على رفاهية المراهقين وتطورهم المعرفي، و يجب تخصيص الاستراتيجيات وتفصيلها عبر البلدان أو المناطق لتلبية احتياجاتها المحلية.





"نظرًا لأن اضطراب النوم المرتبط بالتوتر كان أكثر شيوعًا بين الفتيات أكثر من الفتيان ، يجب أن تكون الفتيات مجموعة مستهدفة ذات أولوية للتدخلات المرتبطة التي يمكن أن تستهدف إدارة الإجهاد ونوعية النوم.





"يمكن للأسرة أيضًا أن تكون مفيدة في تعزيز الأكل الصحي حيث يتأثر تبني السلوكيات الغذائية للأطفال والحفاظ عليها ببيئاتهم العائلية."





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