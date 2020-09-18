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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الوجبات السريعة؟

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:05 م
اضرار الوجبات السريعة
اضرار الوجبات السريعة
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نهى هجرس
يعد تناول الوجبات السريعة؛ من أسهل الطرق لتناول الطعام في الوقت الحالي، ولكن الكثير من الأشخاص لا يعلمون الآثار السلبية الناتجة عن تناول الوجبات السريعة بشكل دائم، ولذلك يجب عليك الحد من الإفراط في تناول الوجبات السريعة أو التوقف عن تناولها لأنها تضيف فقط إلى السعرات الحرارية والدهون المشبعة ، والصوديوم بدون قيمة غذائي.

وعندما تميل إلى الإقلاع عن الأطعمة السريعة تدريجيًا ، فإليك ما يحدث لجسمك، وفقًا لما قدمه موقع "food.ndtv

 فقدان الوزن

يمكن للتخلص من الوجبات السريعة أن يقلل بشكل كبير من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي نستهلكها في اليوم ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن
والإقلاع عن الوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس والأطعمة بالجبن هو طريقة بسيطة لتقليل تناول السعرات الحرارية.

 التغذية الجيدة

من خلال التخلص من الوجبات السريعة، هناك مساحة أكبر للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، إن استبدال الأطعمة السريعة بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون سيوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتين والكالسيوم والفيتامينات.


 انخفاض المخاطر الصحية

النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والمتحولة من الأطعمة مثل البطاطس المقلية أو برجر الجبن أو الأطعمة المصنعة يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والسكري، ويزيد تناول الصوديوم كثيرًا من خطر الإصابة بأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم ويقلل قطع مثل هذه المواد الغذائية من النظام الغذائي من خطر الإصابة بـ أمراض صحية مزمن.

 بشرة صافية ومتوهجة

مفتاح الحصول على بشرة جيدة ، يكمن في ما نتناوله بشكل يومي، وفي الخيارات الغذائية التي نتخذها، ومن اليوم الذي سوف تقلل  من تناول الوجبات السريعة، لن تجد بشرتك تبدو وتشعر بتحسن كبير.

 مزاج أفضل

يمكن أن تتأثر الحالة المزاجية نتيجة تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة ، مع الأخذ في الاعتبار أن الجسم لا يحصل على التغذية المطلوبة مما يؤدي فقط إلى اختلال التوازن. نتيجة لذلك ، فإن تزويد الجسم بالتغذية الكافية من أجل الأداء السليم يجعلنا نشعر بالسعادة.
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