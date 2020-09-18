ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الوجبات السريعة؟

والصوديوم بدون قيمة غذائي.

وعندما تميل إلى الإقلاع عن الأطعمة السريعة تدريجيًا ، فإليك ما يحدث لجسمك، وفقًا لما قدمه موقع "food.ndtv





فقدان الوزن





يمكن للتخلص من الوجبات السريعة أن يقلل بشكل كبير من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي نستهلكها في اليوم ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن

والإقلاع عن الوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس والأطعمة بالجبن هو طريقة بسيطة لتقليل تناول السعرات الحرارية.





التغذية الجيدة





من خلال التخلص من الوجبات السريعة، هناك مساحة أكبر للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، إن استبدال الأطعمة السريعة بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون سيوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتين والكالسيوم والفيتامينات.









انخفاض المخاطر الصحية





النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والمتحولة من الأطعمة مثل البطاطس المقلية أو برجر الجبن أو الأطعمة المصنعة يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والسكري، ويزيد تناول الصوديوم كثيرًا من خطر الإصابة بأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم ويقلل قطع مثل هذه المواد الغذائية من النظام الغذائي من خطر الإصابة بـ أمراض صحية مزمن





بشرة صافية ومتوهجة





مفتاح الحصول على بشرة جيدة ، يكمن في ما نتناوله بشكل يومي، وفي الخيارات الغذائية التي نتخذها، ومن اليوم الذي سوف تقلل من تناول الوجبات السريعة، لن تجد بشرتك تبدو وتشعر بتحسن كبير.





مزاج أفضل



