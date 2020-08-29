من بينها تجنب تناول الوجبات السريعة.. 9 نصائح للوقاية من الإصابة بـ سرطان الثدي

انتشر سرطان الثدي بشكل كبير بين السيدات، وقد تصاب بعض النساء به نتيجة وجود خلل جيني ، التغذية غير الصحية، التدخين، ادوية منع الحمل،تأخر سن اليأس ،العلاج بالهرمونات بالإضافة إلي عامل الوراثة.





وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عن بعض النصائح التي يجب اتباعها للمساهمة في الوقاية من الإصابة ب سرطان الثدي ، وكان أهمها ....





اقرأ إيضا..





- الابتعاد عن المعلبات قدر المستطاع

- التوقف عن التدخين

- الابتعاد عن تناول السكريات و الحلويات و الاصباغ و المشروبات الغازية

- تجنب تعريض الشواء و الطعام بشكل عام للاحتراق

- تجنب مشروبات الكحول

- تجنب الوجبات السريعة واللحوم المصنعة كالمرتديلا

- تناول الخضروات و الفواكة و طهو الطعام بطريقة صحية

-إستخدام الزيت النباتي بكمية معتدلة .. والابتعاد عن السمنة و الدهون

- ممارسة الرياضة

- تعزيز صحة الجهاز المناعي



