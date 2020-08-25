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مرأة

اكتشفي أعراض ومراحل الإصابة بسرطان الثدي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:04 ص
إكتشفي أعراض ومراحل
إكتشفي أعراض ومراحل سرطان الثدي
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أسماء عبد الحفيظ

تظهر الأعراض الأولى لسرطان الثدي عادة كمنطقة من الأنسجة السميكة في الثدي أو كتلة في الثدي أو الإبط، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.

وتشمل الأعراض الأخرى:

ألم في الإبط أو الثدي لا يتغير مع الدورة الشهرية
تنقر أو إحمرار في جلد الثدي، على غرار سطح البرتقالة
طفح جلدي حول أو على إحدى الحلمات
إفرازات من الحلمة، ربما تحتوي على دم
حلمة غائرة أو مقلوبة
تغير في حجم أو شكل الثدي
تقشير أو تقشر أو تقشر جلد الثدي أو الحلمة

معظم أورام الثدي ليست سرطانية. ومع ذلك، يجب على النساء زيارة الطبيب لإجراء فحص إذا لاحظن وجود ورم في الثدي.


مراحل الإصابة

يقوم الطبيب بتصنيف السرطان حسب حجم الورم وما إذا كان قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية أو أجزاء أخرى من الجسم.


وهناك طرق مختلفة لسرطان الثدي. طريقة واحدة هي من المرحلة 0-4، مع تقسيم الفئات في كل مرحلة مرقمة. يتم سرد أوصاف المراحل الأربع الرئيسية أدناه، على الرغم من أن المرحلة الفرعية المحددة للسرطان قد تعتمد أيضًا على الخصائص المحددة الأخرى للورم، مثل حالة مستقبلات HER2.


المرحلة 0: المعروفة باسم سرطان الأقنية الموضعي (DCIS)، تقتصر الخلايا على داخل القنوات ولم تغزو الأنسجة المحيطة.
المرحلة 1: في هذه المرحلة ، يصل حجم الورم إلى 2 سم (سم). لم يؤثر على أي عقد ليمفاوية، أو هناك مجموعات صغيرة من الخلايا السرطانية في العقد الليمفاوية.

المرحلة الثانية: يبلغ عرض الورم 2 سم، وقد بدأ ينتشر إلى العقد القريبة، أو يبلغ عرضه 2-5 سم ولم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية.

المرحلة الثالثة: يصل حجم الورم إلى 5 سم وانتشر إلى عدة عقد ليمفاوية أو أن الورم أكبر من 5 سم وانتشر إلى عدد قليل من الغدد الليمفاوية.

المرحلة 4: انتشر السرطان إلى أعضاء بعيدة، وغالبًا ما تكون العظام أو الكبد أو المخ أو الرئتين.

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