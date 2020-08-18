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مرأة

بالأرقام.. إحصائيات وحقائق حول سرطان الكبد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:59 م
سرطان الكبد
سرطان الكبد
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أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع America عن إحصائيات وحقائق جديدة، بالأرقام حول سرطان الكبد. 

ووفقا لما نشره الموقع، يعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم وهو الآن السبب الأسرع نموًا للوفاة من السرطان، كما أنه يحدث بشكل متكرر أكثر عند الرجال، حيث يصيب المرض الرجال أكثر بثلاث مرات من النساء، كما أن معدل الإصابة بالمرض يتزايد باطراد.

وزادت تشخيصات بنسبة 75٪ في جميع أنحاء العالم بين عامي 1990 و2015.


في الولايات المتحدة، تضاعف عدد التشخيصات أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 1980.


وتقدر جمعية السرطان الأمريكية أن 42810 حالة جديدة من سرطان الكبد وسرطان القناة الصفراوية داخل الكبد، والتي تتكون في فروع القناة الصفراوية في الكبد، سيتم تشخيصها في الولايات المتحدة في عام 2020.

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