الوجبات السريعة والبلوغ المبكر.. 8 أسباب لظهور رائحة عرق الأطفال

تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة ظهور رائحة عرق الأطفال الكريهة، وهذا على عكس طبيعة الطفل فلا يظهر عليهم أي روائح إلا إذا كان الطفل يعاني من بعض المشاكل الصحية.

















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- إفرازات الغدد الصماء والغدة الدرقية بشكل كبير

- السمنة الزائدة تلعب دورا أيضا.

- تناول الأطعمة المسببة لرائحة جسم سيئة أثناء التعرق مثل البصل والثوم والمخللات والحلبة والوجبات السريعة.

- قد يتعلق الأمر بالعامل الوراثي.

- قلة عدد مرات الاستحمام وعدم العناية بالنظافة الشخصية.

- الإصابة بالحمى ففي هذه الفترة من الممكن جدًا أن تلاحظي رائحة العرق السيئة لطفلك.

- البلوغ المبكر للأطفال يسبب التعرق والرائحة الكريهة.

- ارتداء الطفل ملابس ثقيلة جدًا وتكون ذات قماش لا يساعد على التهوية أو امتصاص العرق.