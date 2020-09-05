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مرأة

الوجبات السريعة والبلوغ المبكر.. 8 أسباب لظهور رائحة عرق الأطفال

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:00 م
سباب لظهور رائحة
سباب لظهور رائحة عرق الأطفال
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هاجر هانئ
تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة ظهور رائحة عرق الأطفال الكريهة، وهذا على عكس طبيعة الطفل فلا يظهر عليهم أي روائح إلا إذا كان الطفل يعاني من بعض المشاكل الصحية.


لذا كشف الدكتور عمرو البحيري، استشاري أطفال وحديثي الولادة، عن أسباب ظهور رائحة عرق الأطفال الكريهة، والتي تتمثل في:


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- إفرازات الغدد الصماء والغدة الدرقية بشكل كبير
- السمنة الزائدة تلعب دورا أيضا.
- تناول الأطعمة المسببة لرائحة جسم سيئة أثناء التعرق مثل البصل والثوم والمخللات والحلبة والوجبات السريعة.
- قد يتعلق الأمر بالعامل الوراثي.
- قلة عدد مرات الاستحمام وعدم العناية بالنظافة الشخصية.
- الإصابة بالحمى ففي هذه الفترة من الممكن جدًا أن تلاحظي رائحة العرق السيئة لطفلك.
- البلوغ المبكر للأطفال يسبب التعرق والرائحة الكريهة.
- ارتداء الطفل ملابس ثقيلة جدًا وتكون ذات قماش لا يساعد على التهوية أو امتصاص العرق.
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