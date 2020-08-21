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منوعات

رغم التحذيرات.. مطاعم الوجبات السريعة مفيدة لكبار السن

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وصلت دراسة جديدة إلى أن التجمع في مطاعم الوجبات السريعة مفيدة بالفعل لأدمغة كبار السن، فقد أظهرت الأبحاث السابقة أن التفاعل الاجتماعي هو المفتاح لحماية التطور المعرفي ووظيفة كبار السن.

كما اتضح ، فإن التجمع في مطاعم الوجبات السريعة كـ ماكدونالدز أو برجر كينج بمثابة مساحة مجتمعية يمكن لكبار السن التفاعل فيها ، مما يساعد على إبطاء التدهور العقلي المرتبط بالخرف وأمراض الدماغ الأخرى المرتبطة بالعمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجدوا أن هذه المواقع تمثل الألفة والراحة لكبار السن وحيث يشعرون أنه يمكنهم التواصل مع العائلة والأصدقاء والموظفين والعملاء.

ومع ذلك  يحذر الفريق من جامعة "ميشيجان" من أن تناول الوجبات السريعة ، مثل برجر الجبن والبطاطا المقلية ، لن يؤدي إلا إلى تسريع التدهور المعرفي.

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة "جيسيكا فينلاي" الباحثة في معهد البحوث الاجتماعية بجامعة "ميشيجان":" تقليديًا ، للوجبات السريعة علاقة سلبية بالإدراك، نحن نعلم أن الحميات الغذائية الغنية بالكوليسترول المشبع بالدهون ترتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي".

أظهرت الأبحاث الحديثة أن الزيت النباتي ، المستخدم في طهي البطاطس المقلية ، من المرجح أكثر من غيره أن يتسبب في تراكم الترسبات في الدماغ ، وهي مقدمة معروفة للأمراض العصبية الخطيرة.

فيما قال"فينلي" تعرضت الوجبات السريعة لانتقادات في مواثيق الصحة العامة لأنها يمكن أن تقدم خيارات غذائية غير صحية، وأنا مهتم بالأماكن نفسها وما تعنيه تلك المساحات للحياة اليومية لكبار السن.
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