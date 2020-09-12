احذري الوجبات السريعة.. أخصائي تغذية: هذه الأكلات تقوي مناعة طفلك

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إنه لابد من وجود روتين تغذية ثابت للطفل.





وأكدت "الدمرداش"، أثناء استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أهمية أن يعتاد الطفل على تناول وجبة الإفطار في هذه المرحلة من حياته خاصةً بالتزامن مع قرب الدراسة.





ولفتت إلى أن الأمهات عليهن العامل الأكبر فى حث أطفالهن على تجنب شراء الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة فى ظل الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.





وتابعت أن وجبة الإفطار يجب اشتمالها على بقوليات، ونشويات، وبروتين من الجبن والألبان، إضافةً إلى الخضروات والفواكه؛ لدورها الأساسي في تقوية المناعة



