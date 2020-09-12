AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احذري الوجبات السريعة.. أخصائي تغذية: هذه الأكلات تقوي مناعة طفلك

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
وجبات سريعة
وجبات سريعة
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إنه لابد من وجود روتين تغذية ثابت للطفل.

وأكدت "الدمرداش"، أثناء استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أهمية أن يعتاد الطفل على تناول وجبة الإفطار في هذه المرحلة من حياته خاصةً بالتزامن مع قرب الدراسة. 

ولفتت إلى أن الأمهات عليهن العامل الأكبر فى حث أطفالهن على تجنب شراء الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة فى ظل الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

وتابعت أن وجبة الإفطار يجب اشتمالها على بقوليات، ونشويات، وبروتين من الجبن والألبان، إضافةً إلى الخضروات والفواكه؛ لدورها الأساسي في تقوية المناعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إهمال الإفطار وقلة ساعات النوم.. تعرف على أسباب ثبات الوزن

خطوات احرصي عليها فى علاج الإمساك عند الأطفال

المياه والفاكهة .. احمي طفلك من الإمساك بهذه الطريقة

د. مروة شعير تكتب: كيف تهيئ جسمك صحيا قبل عيد الأضحى

7 نصائح لتجنب التخمة وعسر الهضم في العيد

إزاى تتغلبي على مشاكل طفلك مع الإفطار؟.. أستاذ تغذية تجيب

ترشيحاتنا

أحمد السعدنى: ‏الواد ديانج هرب يا خطيب.. شاهد

بكاء أمير كرارة بحفل زفاف شقيقته

انخفاض مستمر.. أسعار الدواجن والبط والأرانب والبيض اليوم

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج من 11 كلمة يجعل الله يرزقك بزوجة حسناء

بعد إصابة عدد كبير من التلاميذ بـ كورونا.. إغلاق تام لمدرسة ابتدائية

محمد سامى: سيمبا بقي عنده ٨ شهور فاضله ٤ شهور وياكلني.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولارات.. تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

اختفت فجأة.. ممثلة أمريكية تغرق أمام أعين طفلتها رغم إجادتها السباحة| فيديو