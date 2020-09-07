AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها تقوية المناعة.. 6 فوائد لا تعرفها عن عشبة الشعير

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعة لتناول عشبة الشعير لصحتك فهى غنية بفيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ج وفيتامين هـ والفلافونويدات إليك أبرز الفوائد الصحية لعشبة الشعير يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

1. تحسن صحة القلب
أظهرت دراسة أن 36 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 تم إعطاؤهم خلاصة أوراق الشعير الصغيرة لمدة أربعة أسابيع مما أدى إلى خفض  الكوليسترول الضار LDL  وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب لدى مرضى السكري من النوع 2

2.خفض ضغط الدم
تم ربط وجود الفيتامينات والمعادن الأساسية ، التربتوفان ، السابونارين ، اللوتونارين ، GABA وغيرها من المركبات الهامة في عشب الشعير بتنظيم ضغط الدم والمساعدة في تدفق الدم السليم ، وبالتالي منع خطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية .

3. محاربة السكري
يحتوي الشعير على الألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام. كما ثبت أن السابونارين ، وهو فلافونويد موجود في عشب الشعير ، يتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم بعد الأكل في مرض السكري. يمكن أن يؤدي تناول 1.2 جرام من مسحوق عشب الشعير يوميًا إلى خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ، والهيموجلوبين السكري ، وخفض الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد .

4. يعزز النوم
يمكن أن يساعد مسحوق عشب الشعير الذي يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والبوتاسيوم والكالسيوم و GABA في تعزيز النوم الجيد. يمكن أن يساعد الاستهلاك اليومي لمسحوق عشب الشعير في تحسين النوم  .

5. يعزز صحة الكبد
مركبات السابونارين الموجود بكثرة في عشب الشعير يُظهر تأثيرات واقية للكبد ومضادة للأكسدة ، مما يحمي الكبد ويمنع خطر تلف الكبد

6. يقوي المناعة
يمكن أن يؤدي امتلاك مناعة قوية إلى محاربة عدد من الأمراض. ثبت أن وجود فيتامين C في أوراق الشعير الصغيرة يساعد في تنظيم جهاز المناعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 فائدة لتناول حبة البركة.. تعرف عليها

فوائد الرمان للمعدة والشعر والصحة

3 مكونات إضافية لكوب قهوة خال من الكوليسترول والسكر

نوع مهمل من التوابل يعزز صحة القلب ويحارب التهاب المفاصل

فيتامينات مهمة ما نعرفش عنها حاجة.. ب 4 يقوى المناعة ويعالج الاكتئاب .. وب 3 أساسيًا للعقل السليم

طريقة جديدة لعلاج مرض السكري.. ابتكار خلايا حديثة و8 أعشاب مجربة

ترشيحاتنا

بسبب تمسك برشلونة بـ 17 مليون يورو.. ليدز يونايتد يرفض ضم رافينيا

حسام غالي يشيد بموقف جنش تجاه مؤمن زكريا: برافو

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف

صابرين تهنئ زوجها بعيد ميلاده: انت الطبطبة اللي بجد

عيار 24 بـ 969 جنيه.. اسعار الذهب اليوم الاثنين 7-9-2020.. فيديو

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف

بعد تصدرها التريند.. شاهد أغرب إطلالات منة شلبي

صناعة الأواني الفخارية تلفظ أنفاسها الأخيرة في سوهاج.. وضعف التسويق والمعارض كلمة السر.. شاهد