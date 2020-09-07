أبرزها تقوية المناعة.. 6 فوائد لا تعرفها عن عشبة الشعير

فوائد عديدة غير متوقعة لتناول عشبة الشعير لصحتك فهى غنية بفيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ج وفيتامين هـ والفلافونويدات إليك أبرز الفوائد الصحية لعشبة الشعير يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.
1. تحسن صحة القلبأظهرت دراسة أن 36 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 تم إعطاؤهم خلاصة أوراق الشعير الصغيرة لمدة أربعة أسابيع مما أدى إلى خفض الكوليسترول الضار LDL وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب لدى مرضى السكري من النوع 2
2.خفض ضغط الدم
تم ربط وجود الفيتامينات والمعادن الأساسية ، التربتوفان ، السابونارين ، اللوتونارين ، GABA وغيرها من المركبات الهامة في عشب الشعير بتنظيم ضغط الدم والمساعدة في تدفق الدم السليم ، وبالتالي منع خطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية .
3. محاربة السكري
يحتوي الشعير على الألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام. كما ثبت أن السابونارين ، وهو فلافونويد موجود في عشب الشعير ، يتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم بعد الأكل في مرض السكري. يمكن أن يؤدي تناول 1.2 جرام من مسحوق عشب الشعير يوميًا إلى خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ، والهيموجلوبين السكري ، وخفض الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد .
4. يعزز النوم
يمكن أن يساعد مسحوق عشب الشعير الذي يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والبوتاسيوم والكالسيوم و GABA في تعزيز النوم الجيد. يمكن أن يساعد الاستهلاك اليومي لمسحوق عشب الشعير في تحسين النوم .
5. يعزز صحة الكبد
مركبات السابونارين الموجود بكثرة في عشب الشعير يُظهر تأثيرات واقية للكبد ومضادة للأكسدة ، مما يحمي الكبد ويمنع خطر تلف الكبد
6. يقوي المناعة
يمكن أن يؤدي امتلاك مناعة قوية إلى محاربة عدد من الأمراض. ثبت أن وجود فيتامين C في أوراق الشعير الصغيرة يساعد في تنظيم جهاز المناعة.