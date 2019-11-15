أبرزها فقدان الوزن.. عادات يومية يجب اتباعها لمرضى الضغط المرتفع

يعتبر ضغط الدم المرتفع من أكثر الأمراض انتشارا في الفترة الحالية، كما يجب العلم أن عند تركه دون علاج، قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية وتلف الكلى، فبجانب الدواء ومتابعة الحالة الصحية مع الطبيب نشر موقع "health line " بعض العادات اليومية التي يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع اتباعها.



- التوقف عن التدخين :-



ما لا يعرفه البعض أن السجائر تعمل على رفع ضغط الدم بشكل كبير، مما يعرضك للخطر إذا كنت مدخنا ومصابا بضغط الدم المرتفع، حتى التدخين السلبي يمكن أن يعرضك لخطر متزايد لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



- فقدان الوزن الزائد :-



الدهون الزائدة التي تسمى الدهون الحشوية، تميل إلى تطويق مختلف الأعضاء في البطن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم لذلك من الضروري أن تعمل على خسارة الوزن الزائد.



- اتباع نظام غذائي :-



يعد اتباع نظام غذائي صحي من أكثر الأمور المؤثرة على ضغط الدم، فالحفاظ على تناول نظام غذائي مليء بالفاكهة والخضراوات والأسماك، يعمل على الحفاظ على مستوايات ضغط الدم في الجسم.