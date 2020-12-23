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أخبار البلد

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:56 م
مترو الأنفاق - صورة
مترو الأنفاق - صورة تعبيرية
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حمادة خطاب
تواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع ركوب الطلاب للمرفق الهام، ذهابا إلى المدارس والجامعات، كما أكدت الشركة توقيع غرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية داخل المترو، تصل إلى 4 آلاف جنيه كما حددها مجلس الوزراء. 

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الإجراءات التي فرضها شركة المترو لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية الركاب بشكل عام والطلاب بشكل خاص. 

1- تعقيم 78 قطارا بمترو الأنفاق يعملان بالخطوط الثلاثة قبل وبعد انطلاق الرحلات.

2- تعقيم 80 منفذا لبيع تذاكر المترو بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة لمواجهة زحام الركاب.

3- تطهير وتنظيف محطات مترو الأنفاق ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر بجميع محطات المترو كل ساعتين.

4- تشكيل 26 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لتقديم العلاج الأولى للحالات المرضية الطارئة والمشتبه في إصابتها بـ كورونا.

5- إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو.

6- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

7- تعقيم ماكينات صراف التذاكر آليا المتواجدة بمحطات الخط الثالث للمترو كل ساعة بسبب تلامس الأيدى من قبل العديد من الركاب.

8- نقل أى حالة مصابة بفيروس كورونا بين صفوف الركاب إلى أقرب مستشفى عزل لتلقى العلاج اللازم.
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