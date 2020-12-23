ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي ، إن حالات الاصابة بفيروس كورونا في مصر الآن في تزايد وستظل في الزيادة خلال شهري ديسمبر ويناير، وبعد ذلك سيحدث انخفاض.
واضافت وجيدة أنور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دي ام سي : حتي الان لم نصل الي ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومن المتوقع ان تصل حالات الإصابة إلي 140 ألفًا، وهذا ما سنراه في شهر يناير.
وأوضحت وجيدة أنور، أن تأثير اللقاحات سيأخذ وقتا لحين تطعيم أعداد كبيرة علي مستوى العالم، مؤكدة أن المناعة يتم تكوينها في الجسم بعد أسبوعين من تناول اللقاح الذى سيتم تناوله على جرعتين .
وتابعت وجيدة أنور ، أن الدولة المصرية تسعي للحصول علي أكثر من لقاح لسد احتياجات مرضى كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن التطعيم ضد فيروس كورونا ليس إجباريًا.