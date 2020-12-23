ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي ، إن حالات الاصابة بفيروس كورونا في مصر الآن في تزايد وستظل في الزيادة خلال شهري ديسمبر ويناير، وبعد ذلك سيحدث انخفاض.





واضافت وجيدة أنور ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دي ام سي : حتي الان لم نصل الي ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا ، ومن المتوقع ان تصل حالات الإصابة إلي 140 ألفًا، وهذا ما سنراه في شهر يناير.





، أن تأثير اللقاحات سيأخذ وقتا لحين تطعيم أعداد كبيرة علي مستوى العالم ، مؤكدة أن المناعة يتم تكوينها في الجسم بعد أسبوعين من تناول اللقاح الذى سيتم تناوله على جرعتين . وأوضحت وجيدة أنور أعداد





وتابعت وجيدة أنور ، أن الدولة المصرية تسعي للحصول علي أكثر من لقاح لسد احتياجات مرضى كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أ ن التطعيم ضد فيروس كورونا ليس إجباريًا.



