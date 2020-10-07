وجيدة أنور: فريق بحثي بجامعة عين شمس يعمل على آليات ناجعة لتدمير كورونا

قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، وإحدى المكرمات والحاصلات على جائزة الدولة، إنها تعتز بهذا التكريم كثيرا، حيث أنه يشجعها بعد تاريخ كبير فى الجهد بمجال البحث العلمى والعمل المجتمعي.





وأضافت "وجيدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن تشجيع الدولة للباحثين فى مجال العلمى يجعلهم قادرين على العطاء أكثر وتشجيع شباب العلماء، موضحة أن تكريم الدولة شيء يتم الاعتزاز به.





وشكرت رئيس جامعة عين شمس على تشجيعه المستمر لها وللباحثين، لافتة إلى أن التقدم للجوائز نفسها يحتاج جهد وليس شيئا سهلا أبدا.





وأشارت إلى أنها تقوم بعمل أبحاث تتعلق بمشاكل قومية تهم المجتمع، كما أنه يتم تنفيذها على أرض الواقع، حيث أن العلم يعنى التطبيق، متابعة أن فريق الباحثين بالجامعة يعمل على معرفة آليات ناجعة لتدمير فيروس كورونا.





وأكدت أن هناك تكثيفا للأبحاث تتعلق بـكورونا، حيث أنه يعتبر وباء عالميا، مضيفة إلى أن مصر مشتركة فى أبحاث عالمية من أجل التجارب السريرية لبعض التطعيمات والأدوية.



