تساقط الشعر.. أحدث التأثيرات الجانبية على مصابي فيروس كورونا

يبدو أن الشعور بالتفاؤل بعد اللقاح قد ذهب أدراج الرياح في عدد من الدول الآن بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها مؤخرًا، لتتوسع دائرة العلامات والأعراض الدالة على الإصابة بالفيروس .

وأوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أنه بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، والتي تشمل سعالًا شديدًا ومستمرًا وفقدان الشم والتذوق، أفادت تقارير متزايدة بأن كوفيد -19 قد يسبب تساقط الشعر .





وبحثت دراسة أُجريت في نوفمبر 2020 عن الأعراض المتأخرة لـ COVID-19 في مجموعة صغيرة من 63 مشاركًا ، أبلغ 14 (24.1 بالمائة) عن تساقط الشعر.





وفي هذه الدراسة ، كان متوسط ​​الوقت من ظهور أعراض COVID-19 إلى تساقط الشعر الملحوظ 58.6 يومًا، وتم حل تساقط الشعر في خمسة من 14 مشاركًا.





ومع ذلك ، كان تسعة مشاركين ما زالوا يعانون من تساقط الشعر وقت إجراء المقابلات معهم، من المحتمل أن يكون تساقط الشعر مرتبطًا أيضًا بفيروس COVID-19 الشديد.





في الوقت نفسه قيمت دراسة أُجريت في مايو الماضي 175 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19، ولاحظ الباحثون أن نسبة عالية من المشاركين (67 بالمائة) مصابون بالثعلبة الذكرية.





والصلع الوراثي هو شكل شائع من أشكال تساقط الشعر لدى كل من الرجال والنساء حيث يتم فقدان الشعر بنمط محدد جيدًا.





وقارنت دراسة أجريت في يوليو 2020 بين أنماط الصلع لدى 336 رجلًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 و 1605 رجلًا تم نقلهم إلى المستشفى بدون COVID-19.



