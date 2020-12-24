تحور فيروس كورونا مصلحة.. طبيب: مفيد للإنسان

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا قادر على التحور، معقبا: خلال استنساخ الفيروس داخل خلايا الجسم يحدث له بعض التحورات، نتيجة حدوث بعض الأخطاء، والتي قد تكون لصالحنا أو لصالح الفيروس.





وأشار "عقبة"، خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري"، إلى أن تحور الفيروس قد يؤدي لقتله، أو لظهور صفات جديدة له، موضحا أن سلالة الكورونا الجديدة في بريطانيا وجد أن بها تغيرات تجعل الفيروس قادر على الانتشار بصورة أكبر.





وتابع: السلالة الجديدة أوضحت أن الفيروس أصبح قدرته على الالتصاق بالأنسجة أكثر من ذي قبل، بالإضافة إلى أنه أصبح أكثر قدره على الانتشار، معقبا: نتيجة هذه التحورات أصبح الفيروس أكثر انتشار وإصابة.



