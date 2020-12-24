ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحور فيروس كورونا مصلحة.. طبيب: مفيد للإنسان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:27 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا قادر على التحور، معقبا: خلال استنساخ الفيروس داخل خلايا الجسم يحدث له بعض التحورات، نتيجة حدوث بعض الأخطاء، والتي قد تكون لصالحنا أو لصالح الفيروس.

وأشار "عقبة"، خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري"، إلى أن تحور الفيروس قد يؤدي لقتله، أو لظهور صفات جديدة له، موضحا أن سلالة الكورونا الجديدة في بريطانيا وجد أن بها تغيرات تجعل الفيروس قادر على الانتشار بصورة أكبر.

وتابع: السلالة الجديدة أوضحت أن الفيروس أصبح قدرته على الالتصاق بالأنسجة أكثر من ذي قبل، بالإضافة إلى أنه أصبح أكثر قدره على الانتشار، معقبا: نتيجة هذه التحورات أصبح الفيروس أكثر انتشار وإصابة.

وأوضح أن هناك أبحاث بيتم تطبيقها على الفيروس الجديد، لدراسة مدى تأثير الفيروس باللقاحات المتواجدة بالأسواق، معقبا: الشركات المنتجة للقاحات وعدت بتغير اللقاحات في حال عدم تأثيرها على الفيروس بسلالته الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ما لا تعرفه عن السلالة الجديدة من كورونا |تفاصيل

ليست فتاكة.. استشاري: السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تنتشر أسرع بنسبة 70%

لماذا الرجال أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا؟

أخبار التوك شو.. حسام حسني يكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر.. ووزير الرياضة يكشف موعد إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم

شاهد.. عبد اللطيف المر: السلالة الثانية من كورونا مجرد تحور بسيط للفيروس

أستاذ مناعة: السلالة الجديدة من فيروس كورونا تتمكن من خلايا الإنسان بشكل أقوى

ترشيحاتنا

ريكاردو عن محمد صلاح: ذكي جدا ومن طراز أوروبي

مسئولو الزمالك يتوجهون إلى مستشفى العجوزة عقب وفاة رئيس النادي

8 شروط للحصول على وظيفة حكومية وفقا لـ قانون الخدمة المدنية

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

3 جنيهات ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

انتحار أم مخدرات؟.. التشريح يكشف كواليس وفاة مارادونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها